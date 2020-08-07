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27-летний баскетболист Майкл Оджо умер от сердечного приступа на тренировке
Источник материала: ОНТ
Игрок баскетбольного клуба «Црвена Звезда» (Белград, Сербия) Майкл Оджо умер от сердечного приступа. Спортсмену было 27 лет. Об этом
Оджо скончался на тренировке. Американец с нигерийскими корнями выступал за «Црвену Звезду» с 2017 года. Майкл становился победителем чемпионата Сербии, Адриатической лиги и Суперкубка Адриатики.
Фото: Aleksandar Dimitrijević / RAS SRBIJA
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Игрок баскетбольного клуба «Црвена Звезда» (Белград, Сербия) Майкл Оджо умер от сердечного приступа. Спортсмену было 27 лет. Об этом информирует сербская газета Blic....
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