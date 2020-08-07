27-летний баскетболист Майкл Оджо умер от сердечного приступа на тренировке

Источник материала: ОНТ

Игрок баскетбольного клуба «Црвена Звезда» (Белград, Сербия) Майкл Оджо умер от сердечного приступа. Спортсмену было 27 лет. Об этом информирует сербская газета Blic.

Оджо скончался на тренировке. Американец с нигерийскими корнями выступал за «Црвену Звезду» с 2017 года. Майкл становился победителем чемпионата Сербии, Адриатической лиги и Суперкубка Адриатики.

Фото: Aleksandar Dimitrijević / RAS SRBIJA

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