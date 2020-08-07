ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

27-летний баскетболист Майкл Оджо умер от сердечного приступа на тренировке

07.08.2020 18:48 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

27-летний баскетболист Майкл Оджо умер от сердечного приступа на тренировке

Игрок баскетбольного клуба «Црвена Звезда» (Белград, Сербия) Майкл Оджо умер от сердечного приступа. Спортсмену было 27 лет. Об этом информирует сербская газета Blic.

Оджо скончался на тренировке. Американец с нигерийскими корнями выступал за «Црвену Звезду» с 2017 года. Майкл становился победителем чемпионата Сербии, Адриатической лиги и Суперкубка Адриатики.

Фото: Aleksandar Dimitrijević / RAS SRBIJA

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Игрок баскетбольного клуба «Црвена Звезда» (Белград, Сербия) Майкл Оджо умер от сердечного приступа. Спортсмену было 27 лет. Об этом информирует сербская газета Blic....
 
Новости дня
Новости разные
 
Эти люди приехали в Беларусь. Какой они увидели страну? Анонс фильма «Свой путь. Штрихи к портрету»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
07.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика