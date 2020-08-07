МВД: почти половина белорусов, уехавших в этом году работать за границу, вернулись до окончания контрактов

Источник материала: Tut.by

Департамент по гражданству и миграции МВД опросил компании и ИП, которые оказывают содействие трудовым мигрантам, а также самих трудовых мигрантов о том, с какими проблемами они столкнулись из-за пандемии COVID-19. Выяснилось, что в первом полугодии этого года работать за границу выехало в пять раз меньше человек, чем в прошлом году, а почти половина (43%) тех, кто уехал, вернулись домой до окончания контрактов. Сейчас интерес к трудоустройству за границей заметно вырос, отмечают специалисты.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В прошлом году за шесть месяцев за границу уехало больше 5 тысяч человек, сейчас — чуть больше 1 тысячи

Если за первые шесть месяцев 2019 года, по данным МВД, на работу за границу выехало 5123 человека, то за первые шесть месяцев этого года — 1097. В этой статистике учитываются только те, кто уехал работать по контракту, заключенному через одну из лицензированных компаний по трудоустройству за границей. Многие из них не смогли уехать из-за ограничений, введенных в других странах.

— Лицензиаты, которые работают по образовательным программам со студентами, сообщили, что столкнулись с отсутствием информации о продолжении/прекращении дальнейшего сотрудничества с немецкими партнерами, а также об изменившихся сроках приема иностранцев. Из-за приостановления работ посольств Финляндии и Германии белорусские граждане не смогли завершить процесс подготовки документов для выезда, несмотря на то, что разрешения на работу уже были получены. По той же причине заморожены контракты с нанимателями из ОАЭ и Катара, — рассказывают в департаменте по гражданству и миграции МВД.

Компании, которые занимаются трудоустройством за границей, отмечают, что больше всего дополнительных требований и мер выдвигали США, Италия, Япония, Литва, Польша, Эстония, Россия и Финляндия. Например, рабочую визу в Финляндию белорусы могут получить только в России, а въезд в эту страну пока закрыт.

1,4 тысячи иностранцам, работающим в Беларуси, автоматически продлили разрешения

В МВД отмечают, что ситуация с иностранными работниками в Беларуси из-за пандемии не изменилась, поскольку «не был установлен локдаун, и предприятия продолжали работу с учетом рекомендаций ВОЗ и Министерства здравоохранения». Оттока иностранных работников тоже не было.

— Если в этом году аннулировано около 2 тысяч специальных разрешений на право занятия трудовой деятельностью в нашей стране до окончания их срока действия, то в аналогичном периоде 2019 года это число составляло около 2,3 тысячи, — приводят цифры в департаменте по гражданству и миграции. — Более того, в связи с эпидемиологической ситуацией в Беларуси подразделениями по гражданству и миграции с мая по июль автоматически продлено более 1,4 тысячи разрешений, если срок их действия истекал в это время.

Сельское хозяйство, логистика, сезонные работы. Какие популярные среди мигрантов отрасли пострадали больше всего

В мае и июне специалисты департамента по гражданству и миграции приняли участие в пяти вебинарах, проведенных Международным центром по развитию миграционной политики. Судя по статистике, полученной во время них из разных стран, самыми пострадавшими из-за пандемии секторами экономики с точки зрения трудовой миграции оказались сельское хозяйство, услуги, связанные с уходом за людьми, логистика, сезонные работы. Также в связи с переходом многих компаний на «удаленку» невостребованными могут стать такие специальности, как обслуживание офисных помещений, ресторанов и магазинов.

— Неожиданным для миграционных органов стал выход «из тени» нелегального трудового десанта, которому пришлось обращаться в учреждения здравоохранения и заявлять о себе в связи с потерей работы и возвращением на родину, — констатируют в МВД. — Эксперты также не исключают вероятность того, что многие из вернувшихся на родину граждан уже не уедут за границу. Страны должны использовать эту возможность, чтобы сохранить на рынке труда квалифицированные кадры, обладающие полезными навыками и опытом, приобретенными за рубежом.