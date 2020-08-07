ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Явка избирателей за три дня досрочного голосования в Минской области составила 20,84%

07.08.2020 19:24 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Жители Минской области активно идут на избирательные участки. Явка за три дня досрочного голосования составила почти 21 %, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Всего в области более 1 миллиона 140 тысяч избирателей.

Явка избирателей за три дня досрочного голосования в Минской области составила 20,84%

Напомним, и 8 августа участки будут работать с 10:00 и до 19:00. С 14:00 до 16:00 перерыв. Для того чтобы получить бюллетень, необходим паспорт, служебное, пенсионное удостоверения, студенческий или водительские права. На участки спешат те, кто 9 августа будет занят и давно определился с выбором.

Явка избирателей за три дня досрочного голосования в Минской области составила 20,84%

Галина Красовская, секретарь участковой комиссии Сватковского участка для голосования № 21:
К нашему участку относятся 784 избирателя, куда входит 26 населенных пунктов, которые расположены на территории Сватковского сельского совета. Воскресенье выходной, сейчас стоит теплая погода, у нас чудесный район с озерами кто-то захочет поехать покупаться, отдохнуть на пляж. Поэтому многие приходят голосовать досрочно.

Явка избирателей за три дня досрочного голосования в Минской области составила 20,84%

Основной день голосования – 9 августа. Всего в Минской области создано 992 участка.

Люди в материале: Галина Красовская, Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Александр Лукашенко, Светлана Тихановская, Сергей Черечень

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Жители Минской области активно идут на избирательные участки. Явка за три дня досрочного голосования составила почти 21 %, сообщили в программе...
 
Новости дня
Новости разные
 
МВД: почти половина белорусов, уехавших в этом году работать за границу, вернулись до окончания контрактов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
07.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика