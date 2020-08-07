|
Явка избирателей за три дня досрочного голосования в Минской области составила 20,84%
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Жители Минской области активно идут на избирательные участки. Явка за три дня досрочного голосования составила почти 21 %, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Всего в области более 1 миллиона 140 тысяч избирателей.
Напомним, и 8 августа участки будут работать с 10:00 и до 19:00. С 14:00 до 16:00 перерыв. Для того чтобы получить бюллетень, необходим паспорт, служебное, пенсионное удостоверения, студенческий или водительские права. На участки спешат те, кто 9 августа будет занят и давно определился с выбором.
Галина Красовская, секретарь участковой комиссии Сватковского участка для голосования № 21:
Основной день голосования – 9 августа. Всего в Минской области создано 992 участка.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Жители Минской области активно идут на избирательные участки. Явка за три дня досрочного голосования составила почти 21 %, сообщили в программе...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)