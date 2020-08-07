«Ваш труд – на благо всей страны»

Источник материала: Кричевская жизнь

Праздничное мероприятие под таким названием прошло в районном Центре культуры. Посвящено оно было Дню строителя. Для тружеников ОАО «Кричевцементношифер» – это профессиональный праздник, ведь недаром цемент называют хлебом строительной индустрии. В этот день прозвучали поздравления и добрые пожелания в адрес всего коллектива предприятия, а достигнувшие высоких показателей в труде были отмечены наградами. Профессиональный праздник – это всегда повод сказать спасибо всем, кто вносит вклад в общее дело.

В ноябре нынешнего года открытому акционерному обществу «Кричевцементношифер» исполнится 87 лет, а новой технологической линии – 7. И это не просто дата, это целая история, это целая эпоха, целая жизнь, связавшая в одну дорогу завод и многочисленные судьбы людей. Благодаря слаженной работе коллектива за многолетнюю историю завод добился высоких результатов и показателей. Его продукцию знают не только в Республике Беларусь, но и в странах СНГ. Продукция ОАО «Кричевцементношифер» – это знак качества.















































































































