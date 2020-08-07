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«Ваш труд – на благо всей страны»

07.08.2020 — Разное | Кричевская жизнь  
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Источник материала: Кричевская жизнь

Праздничное мероприятие под таким названием прошло в районном Центре культуры. Посвящено оно было Дню строителя. Для тружеников ОАО «Кричевцементношифер» – это профессиональный праздник,  ведь недаром цемент называют хлебом строительной индустрии. В этот день прозвучали поздравления и добрые пожелания в адрес всего коллектива предприятия, а достигнувшие высоких показателей в труде были отмечены наградами. Профессиональный праздник – это всегда повод сказать спасибо всем, кто вносит вклад в общее дело.

В ноябре нынешнего года открытому акционерному обществу «Кричевцементношифер» исполнится  87 лет, а новой технологической линии – 7. И это не просто дата, это целая история, это целая эпоха, целая жизнь, связавшая в одну дорогу завод и многочисленные судьбы людей. Благодаря слаженной работе коллектива за многолетнюю историю завод добился высоких результатов и показателей. Его продукцию знают не только в Республике Беларусь, но и в странах СНГ. Продукция ОАО «Кричевцементношифер» – это знак качества.
«Ваш труд – на благо всей страны»

«Ваш труд – на благо всей страны»

«Ваш труд – на благо всей страны»

«Ваш труд – на благо всей страны»

«Ваш труд – на благо всей страны»

«Ваш труд – на благо всей страны»

«Ваш труд – на благо всей страны»

«Ваш труд – на благо всей страны»

«Ваш труд – на благо всей страны»

«Ваш труд – на благо всей страны»

«Ваш труд – на благо всей страны»

«Ваш труд – на благо всей страны»

«Ваш труд – на благо всей страны»

«Ваш труд – на благо всей страны»

«Ваш труд – на благо всей страны»

«Ваш труд – на благо всей страны»

«Ваш труд – на благо всей страны»

«Ваш труд – на благо всей страны»

«Ваш труд – на благо всей страны»

«Ваш труд – на благо всей страны»

«Ваш труд – на благо всей страны»

«Ваш труд – на благо всей страны»

«Ваш труд – на благо всей страны»

«Ваш труд – на благо всей страны»

«Ваш труд – на благо всей страны»

«Ваш труд – на благо всей страны»

«Ваш труд – на благо всей страны»

«Ваш труд – на благо всей страны»

 

 
 
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Праздничное мероприятие под таким названием прошло в районном Центре культуры. Посвящено оно было Дню строителя. Для тружеников ОАО «Кричевцементношифер» –
 
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