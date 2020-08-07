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Приятный сюрприз — в Солигорске начали включать горячую воду раньше срока

07.08.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

Приятный сюрприз — в Солигорске начали включать горячую воду раньше срока

Иллюстративное фото: news.myseldon.com

В некоторых домах Солигорска раньше времени возобновили горячее водоснабжение, пишет shahter.by.

В части города плановое летнее отключение горячего водоснабжение началось с 27 июля,  а возобновить подачу воды в дома, запитанные от ТЭС ОАО «Беларуськалий», планировалось 9 августа.

Как сообщили в Тепловых сетях, в связи с завершением плановых работ, 6 августа с 14.00 стали подавать горячую воду в вышеуказанные дома. 

К вечеру планируется возобновить горячее водоснабжение во всех домах.

 
 
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Выборы, вода... чтобы пришли на участки чистыми. В некоторых домах Солигорска раньше времени возобновили горячее водоснабжение.
 
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