Приятный сюрприз — в Солигорске начали включать горячую воду раньше срока

Источник материала: Слуцк Город





Иллюстративное фото: news.myseldon.com

В некоторых домах Солигорска раньше времени возобновили горячее водоснабжение, пишет shahter.by.

В части города плановое летнее отключение горячего водоснабжение началось с 27 июля, а возобновить подачу воды в дома, запитанные от ТЭС ОАО «Беларуськалий», планировалось 9 августа.

Как сообщили в Тепловых сетях, в связи с завершением плановых работ, 6 августа с 14.00 стали подавать горячую воду в вышеуказанные дома.

К вечеру планируется возобновить горячее водоснабжение во всех домах.