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Приятный сюрприз — в Солигорске начали включать горячую воду раньше срока
07.08.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
В некоторых домах Солигорска раньше времени возобновили горячее водоснабжение, пишет shahter.by.
В части города плановое летнее отключение горячего водоснабжение началось с 27 июля, а возобновить подачу воды в дома, запитанные от ТЭС ОАО «Беларуськалий», планировалось 9 августа.
Как сообщили в Тепловых сетях, в связи с завершением плановых работ, 6 августа с 14.00 стали подавать горячую воду в вышеуказанные дома.
К вечеру планируется возобновить горячее водоснабжение во всех домах.
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Выборы, вода... чтобы пришли на участки чистыми. В некоторых домах Солигорска раньше времени возобновили горячее водоснабжение.
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