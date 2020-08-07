9 августа — выборы Президента Республики Беларусь

Источник материала: Кировец



8.00-20.00 — время голосования в день выборов на участках по месту регистрации, а также по месту нахождения* избирателей.

Условия голосования:

— необходимо быть в списке избирателей,

— иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

Бюллетень выдадут при наличии:

— паспорта,

— военного билета для военнослужащих срочной службы,

— служебного удостоверения госслужащего,

— пенсионного удостоверения с фотографией,

— студенческого билета,

— справки из органов внутренних дел, если паспорт утрачен,

— водительского удостоверения.

Голосование заключается в том, что каждый избиратель ставит в бюллетене какой-нибудь знак (например, крестик или галочку) в квадрате напротив фамилии кандидата, за которого он отдает свой голос.

Если избиратель поставит знак более чем в одном квадрате или не поставит его ни в одном из них, бюллетень будет считаться недействительным.

*Если избиратель по состоянию здоровья или по другим уважительным причинам не сможет в день выборов прийти в помещение для голосования, он вправе письменно или устно обратиться в соответствующую участковую комиссию с просьбой организовать голосование по месту его нахождения. Просьба об организации данного вида голосования должна быть подана не позднее 18.00 9 августа 2020 года.

Источник: ЦИК Беларуси.