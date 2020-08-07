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Машины гудят, проспект Независимости уже перекрыли. Посмотрите, что происходит в Минске

07.08.2020 19:48 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Сегодня, в 19:00, весь Минск начал «гудеть» – так автомобилисты демонстрировали свою солидарность и желание честных и свободных выборов. Только посмотрите на это: 

Пешеходы тоже не остались в стороне – люди поднимали в верх руки с белыми браслетами.

Автомобилисты начали включать песню Цоя «Перемен». 

В 19:20 появилась информация, что ГАИ перекрывает проспект Независимости. На участке рядом с площадью Победы. 

Сотрудники ГАИ уже начали останавливать машины, которые сигналят. Напомним, штраф за гудок – около 13 рублей. 

Людей перекрытие дорог, видимо, не пугает: 

Материал дополняется. 

Фото обложки: Радыё Свабода. 

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня, в 19:00, весь Минск начал «гудеть» – так автомобилисты демонстрировали свою солидарность и желание честных и свободных выборов. Только посмотрите на это:  ...
 
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