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Машины гудят, проспект Независимости уже перекрыли. Посмотрите, что происходит в Минске
Источник материала: KYKY>
Сегодня, в 19:00, весь Минск начал «гудеть» – так автомобилисты демонстрировали свою солидарность и желание честных и свободных выборов. Только посмотрите на это:
Пешеходы тоже не остались в стороне – люди поднимали в верх руки с белыми браслетами.
Автомобилисты начали включать песню Цоя «Перемен».
В 19:20 появилась информация, что ГАИ перекрывает проспект Независимости. На участке рядом с площадью Победы.
Сотрудники ГАИ уже начали останавливать машины, которые сигналят. Напомним, штраф за гудок – около 13 рублей.
Людей перекрытие дорог, видимо, не пугает:
Материал дополняется.
Фото обложки: Радыё Свабода.
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Сегодня, в 19:00, весь Минск начал «гудеть» – так автомобилисты демонстрировали свою солидарность и желание честных и свободных выборов. Только посмотрите на это: ...
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