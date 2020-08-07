Машины гудят, проспект Независимости уже перекрыли. Посмотрите, что происходит в Минске

Источник материала: KYKY

Сегодня, в 19:00, весь Минск начал «гудеть» – так автомобилисты демонстрировали свою солидарность и желание честных и свободных выборов. Только посмотрите на это:

Пешеходы тоже не остались в стороне – люди поднимали в верх руки с белыми браслетами.

Автомобилисты начали включать песню Цоя «Перемен».

В 19:20 появилась информация, что ГАИ перекрывает проспект Независимости. На участке рядом с площадью Победы.

Сотрудники ГАИ уже начали останавливать машины, которые сигналят. Напомним, штраф за гудок – около 13 рублей.

Людей перекрытие дорог, видимо, не пугает:

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Фото обложки: Радыё Свабода.