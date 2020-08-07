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МВД Беларуси: основная цель – обеспечить безопасность избирательного процесса и не допустить нарушений общественного порядка

07.08.2020 19:56 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Личный состав органов внутренних дел в период финального этапа избирательной кампании переведен на усиленный режим несения службы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

МВД Беларуси: основная цель – обеспечить безопасность избирательного процесса и не допустить нарушений общественного порядка

Об этом говорится в сообщении МВД. Помещения для голосования взяты под круглосуточную охрану. Их в Беларуси – 5 767. Правоохранители просят граждан соблюдать закон на избирательных участках.   

МВД Беларуси: основная цель – обеспечить безопасность избирательного процесса и не допустить нарушений общественного порядка

Дмитрий Курьян, начальник управления охраны правопорядка МВД Беларуси:  
Основная цель сотрудников милиции  обеспечить в тесном взаимодействии с членами избирательных комиссий безопасность избирательного процесса и не допустить нарушений общественного порядка. Просим граждан соблюдать установленный законом порядок. В противном случае сотрудники милиции будут вынуждены незамедлительно реагировать с использованием всех предоставленных законом прав и полномочий. 

В МВД выразили уверенность, что общими усилиями порядок будет сохранен.   

Люди в материале: Дмитрий Курьян

 
 
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Новости Беларуси. Личный состав органов внутренних дел в период финального этапа избирательной кампании переведен на усиленный режим несения службы, сообщили в...
 
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