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МВД Беларуси: основная цель – обеспечить безопасность избирательного процесса и не допустить нарушений общественного порядка
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Личный состав органов внутренних дел в период финального этапа избирательной кампании переведен на усиленный режим несения службы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Об этом говорится в сообщении МВД. Помещения для голосования взяты под круглосуточную охрану. Их в Беларуси – 5 767. Правоохранители просят граждан соблюдать закон на избирательных участках.
Дмитрий Курьян, начальник управления охраны правопорядка МВД Беларуси:
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МВД Беларуси: основная цель – обеспечить безопасность избирательного процесса и не допустить нарушений общественного порядка
Новости Беларуси. Личный состав органов внутренних дел в период финального этапа избирательной кампании переведен на усиленный режим несения службы, сообщили в...
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