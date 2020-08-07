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МТС выступил инфраструктурным партнером сети Malanka
Источник материала: БДГ
МТС обеспечил облачные сервисы и интернет-соединение для электрозаправочных станций Malanka, которые вскоре будут запущены в коммерцию. Объекты для зарядки работают по всей стране. Более 270 ЭЗС оснащены SIM-картами с услугой VPN, а платформы управления размещены в «облаке» оператора.
Инфраструктура объединяет ЭЗС на трассах страны и в городах: на парковках рядом с бизнес-центрами, спортивными и культурными объектами. Расположены объекты так, чтобы владельцы электрокаров могли комфортно передвигаться по стране. Проект позволит развивать использование экологичного транспорта в Беларуси.
Каждая электрозаправочная станция оснащена SIM-картами с услугой VPN от МТС, которые обеспечивают интернет-соединение для мониторинга поступающих данных о состоянии оборудования. Платформа управления объектами размещена в
Malanka ― первая и крупнейшая национальная сеть электрозаправок в стране, созданная компанией Белоруснефть. Сеть ЭЗС включает два типа станций ― с быстрой и экспресс-зарядкой. Сегодня установленные зарядные станции способны обслуживать до 9 тысяч электромобилей. К 2022 году планируется запустить сеть супербыстрых заправок, которые позволят заряжать электрокар за считанные минуты. План по масштабированию национальной сети рассчитан на 7 лет.
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МТС обеспечил облачные сервисы и интернет-соединение для электрозаправочных станций Malanka, которые вскоре будут запущены в коммерцию. Объекты для зарядки работают...
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