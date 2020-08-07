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В центре Минска сигналили машины. ГАИ перекрыла проспект

07.08.2020 19:54 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске на проспекте сигналили автомобилисты. Многие в окна показывали белые браслеты. Вскоре сотрудники ГАИ стали перекрывать проспект.

Авто, проезжающие по проспекту Независимости, начали сигналить примерно в 19.00, сообщили наши читатели. Во многих машинах были открыты окна, и проезжающие демонстрировали белые ленты и браслеты. Примерно через полчаса появились сотрудники ГАИ и стали перекрывать движение.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске на проспекте сигналили автомобилисты. Многие в окна показывали белые браслеты. Вскоре сотрудники ГАИ стали перекрывать проспект.
 
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