В центре Минска сигналили машины. ГАИ перекрыла проспект

Источник материала: Tut.by

В Минске на проспекте сигналили автомобилисты. Многие в окна показывали белые браслеты. Вскоре сотрудники ГАИ стали перекрывать проспект.

Авто, проезжающие по проспекту Независимости, начали сигналить примерно в 19.00, сообщили наши читатели. Во многих машинах были открыты окна, и проезжающие демонстрировали белые ленты и браслеты. Примерно через полчаса появились сотрудники ГАИ и стали перекрывать движение.