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Какие корты у нас строят и может ли Беларусь соревноваться с Америкой на равных? Сергей Тетерин о современном теннисе
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Глава Белорусской федерации тенниса Сергей Тетерин рассказал корреспонденту СТВ, какие спортивные объекты строят в Беларуси, сможет ли наша страна выйти на американский уровень тенниса и как много спортсменов становятся тренерами.
Достаточно много спортсменов смогли в период пандемии сконцентрироваться на работе, потому что соревнования отсутствовали
Сергей Тетерин, председатель Белорусской федерации тенниса:
Теннис на месте не стоит. И сегодня у нас есть будущее, есть ряд молодых спортсменов, на которых мы рассчитываем. После этого вируса – он когда-то закончится – я думаю, мы увидим их. Есть достаточно много спортсменов, которые смогли в этот период сконцентрироваться на работе, потому что соревнования отсутствовали.
Нам надо достаточно много работать, чтобы выйти на уровень Америки
Сергей Тетерин:
Под крышей будет восемь кортов сразу – четыре харда и четыре искусственной земли. Аналогов пока нет
Сергей Тетерин:
В каждой области будет построено по четыре закрытых корта и по мере возможности будут рядом открытые корты
Сергей Тетерин:
Строятся корты в Минске, а также в Гродно, я думаю, в этом году в сентябре-октябре мы введем еще один комплекс, четыре закрытых корта. В планах федерации сегодня уже проработаны площадки. Более того, на следующий год совместный проект с местными властями – в каждой области будет построено по четыре закрытых корта и по мере возможности будут рядом открытые корты. 50 % вкладывает финансирования федерация, 50 % – области. И потом федерация передает эти построенные корты, доведенные до конца, на баланс областей.
Наша задача – обеспечить тренерским составом. Сегодня много работы ведется над методическими учебниками по судейству. Пытаемся все поставить в то русло, как было когда-то в Советском Союзе. Я всегда вспоминаю ту систему знаний, особенно в теннисе, и методичек, и тренеры учились, и судьи правильно судили, как я говорю все время. Есть над чем работать.
Этим занимается Академия тенниса. Все нормативные документы новые готовим со всеми вытекающими последствиями. Я думаю, что совместным трудом федерация получит достаточно много методической литературы, которая позволит давать результаты.
Если хороший тренер, он добирает еще дополнительными занятиями для себя, свой конспект, свои идеи
Сергей Тетерин:
Тренерский хлеб непростой, надо трудиться и работать, и работать не один час, а минимум от пяти до восьми часов в день. А если хороший тренер, он добирает еще дополнительными занятиями для себя, свой конспект, свои идеи. Благо, сегодня есть компьютеры, возможность со спортсменами списываться, обсуждать какие-то вопросы.
У федерации уже есть своя картотека на больших спортсменов. Вот под матчи Кубка Дэвиса, мы с кем играли, у нас уже картотека на тех игроков есть. Мы знаем их слабые и сильные стороны, исходя уже из этой информации готовимся к предстоящим матчам.
Вижу Коникова как опытного тренера, который должен приходить на тренировки к молодым тренерам подсказать
Сергей Тетерин:
Опыт, который он получил там – тем более он работал в университете, это было сочетание университетского тенниса и опыта тренерского. Еще маленький срок, прошел год, как он приехал. Процесс идет: он сам сегодня стоит на корте, и не один час. Я его вижу больше, наверное, как опытного тренера, который должен приходить на тренировки к нашим молодым тренерам посмотреть, подсказать. Проводить какие-то семинары, которые позволят нашим тренерам быть более образованными в нашем виде спорта.
Два года назад порядка 27 тренеров работали, так скажем, при поддержке теннисной федерации и спонсоров. Не все сработали на результат так, как хотелось бы. Если спортсмены не растут, сегодня не показывают тот результат, который был, мы тоже прощались и обсуждали, кто готов работать на результат.
Теннис такой вид спорта – это сегодня сплав тренера, родителя, который заинтересован, и спортсмена
Сергей Тетерин:
Все вопросы, связанные с жизнедеятельностью тенниса, мы стараемся поддерживать совместно с государством
Сергей Тетерин:
Мы сегодня такого разделения, федерация – это общественная организация или центр один, центр второй… мы собрались с нашими директорами и договорились о том, что мы вместе, плывем в одной лодке и наша задача – это результаты в работе. Если кому-то не по пути вдруг, в жизни тоже все бывает, – это открытый разговор. Значит, придут другие люди, другие директора или другие тренеры, которые будут нацелены на спортивный результат.
Почему те же Соболенко, Саснович приезжают и всегда просят: дайте нам спарринг-партнеров ребят?
Сергей Тетерин:
Сегодня у нас опять растет очень хорошая группа девочек, которые, в ближайшее время, я верю, о себе заявят в больших шлемах юношеских, а потом уже будем ожидать у них и другое.
У мальчиков есть хорошие ребята. Показатель простой: если попадаешь в 30 в европейском рейтинге – это первый показатель того, что ты можешь потенциально пробиваться, бороться и находиться в теннисной элите. Закрылись чемпионаты Европы, и мы не успели увидеть, кто и как по результатам.
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Какие корты у нас строят и может ли Беларусь соревноваться с Америкой на равных? Сергей Тетерин о современном теннисе
Новости Беларуси. Глава Белорусской федерации тенниса Сергей Тетерин рассказал корреспонденту СТВ, какие спортивные объекты строят в Беларуси, сможет ли наша...
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