Один из самых талантливых хоккеистов Беларуси будет играть за минское «Динамо»

Источник материала: Tut.by

Достигнута договоренность о переходе Алексея Протаса в «Динамо», сообщает сайт «зубров». Это один из самых талантливых молодых белорусов.

— Мы хотели видеть Алексея Протаса в команде, понимая, каким огромным потенциалом он обладает. Но и у самого форварда были сомнения, и «Вашингтон», с которым у Леши действующий контракт, не был готов достаточно быстро принять решение. Однако теперь все преграды преодолены, и я рад объявить — Протас в «Динамо»! — рассказал генеральный директор ХК «Динамо-Минск» Дмитрий Басков.

— Алексей — яркий, креативный нападающий, сильный индивидуально. Считаю, что наша команда станет отличной платформой для его развития, перехода из юношеского хоккея в профессиональный. От этого выиграют все — и Алексей, и «Динамо», и национальная сборная. Это подписание продолжает стратегию нашего клуба, которая подразумевает особое внимание новому поколению талантливых белорусских игроков.



Фото: ХК «Динамо-Минск»

19-летний Алексей Протас довольно рано попал в центр подготовки национальных команд Республики Беларусь. Выступал за Беларусь U17 в высшей лиге чемпионата Беларуси (два сезона, 56 матчей, 10+14).

Удачным для Протаса был чемпионат мира среди юниоров 2018 года, на котором он в пяти матчах отличился заброшенной шайбой и тремя результативными передачами.

В итоге Алексея заметили за океаном и пригласили в клуб «Принс-Альберт Райдерс», выступающий в WHL.

Первый сезон в Канаде, особенно его вторая половина, стал для витеблянина настоящим прорывом. В регулярном первенстве он сыграл 61 матч и набрал 40 (11+29) очков, в плей-офф в 23 матчах его статистика ещё круче — 12 заброшенных шайб, 10 ассистентских баллов.

Тогда Протаса заметили и в Национальной хоккейной лиге: он был выбран на драфте-2019 «Вашингтон Кэпиталз» под общим 91-м номером и подписал контракт со «столичными».

В 2019 году Протас принял участие в трэнинг-кэмпе «Вашингтона» и сыграл в двух выставочных матчах. Сначала помог разгромить «Каролину» — 10:3. Тогда Алексей записал на свой счет голевую передачу. Затем был фееричный матч с «Чикаго»: белорус отличился заброшенной шайбой и двумя голевыми передачами. А в овертайме начал голевую атаку и в итоге был признан первой звездой матча.

Дальше боссы «Вашингтона» решили вернуть нападающего набираться опыта в «Принс-Альберт».

Там на второй год Алексей становится ассистентом капитана. В незавершенном из-за пандемии чемпионате его результативность впечатляет — 58 поединков, 31 заброшенная шайба, 49 результативных передач.

Также Протас дважды принял участие в чемпионатах мира в составе молодежной сборной Беларуси. В Фюссене в пяти матчах он набрал 5 (2+3) баллов, в Минске в пяти матчах — 7 (4+3).

Интересно, что совсем недавно Протас говорил о том, что он не перейдет в минское «Динамо» в этом сезоне.