ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Досрочно на выборах президента Беларуси проголосовали уже более 22% избирателей

07.08.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси продолжается досрочное голосование на президентских выборах. Этой возможностью, по данным Центризбиркома, воспользовались уже 22% граждан, то есть почти каждый четвертый. Корреспондент «МИР 24» Денис Кошелев побывал на избирательных участках.

Заслуженный артист Республики Беларусь Александр Солодуха к избирательному участку пришел до его открытия, чтобы пройти первым. У певца мало времени – много концертов. По четыре за день. Потому досрочно голосует и с утра. Вместе с артистом его жена, дочь и внук. На выборы – как на праздник.

«Мы вместе с Наташей в четвертый раз пришли. С Варей третий, с Даником первый. Мы давно определились. Знакомились с кандидатами, изучали их планы и программы», – рассказал Александр Солодуха.

К избирательному участку прямо на комбайнах приехали механизаторы одного из сельхозкооперативов Смолевичского района. В эти дни уборка урожая. 9 августа они будут работать далеко в полях. Но выборы – дело обязательное, поэтому голосуют сегодня.

«Время позволяет, пока зерновые подсыхают, у нас есть свободная минутка, чтобы приехать и проголосовать досрочно, потому что в данный момент каждая минута дорога во время уборки», – сказал механизатор Александр Жовнерик.

Возможностью досрочно проголосовать только за первые три дня воспользовались более 22% избирателей. Рекордная явка. Это данные Центризбиркома. Идут на участки люди разных профессий, В том числе высокопоставленные лица. Это у большинства белорусов 9-ое – заслуженный выходной. Глава президентской администрации Игорь Сергеенко в воскресенье будет на рабочем месте.

«От голоса каждого зависит будущее нашей страны. Будет зависеть то, как будут жить наши дети, как будут организовываться те или иные социальные программы. Как будет развиваться здравоохранение, культура, наука и, самое главное, экономика. Поэтому голос каждого важен!» – подчеркнул Игорь Сергеенко.

На всех участках, а их почти шесть тысяч, – антисептики и дополнительные меры санэпидемконтроля. А так правила досрочного голосования не менялись: бюллетень выдают при предъявлении паспорта или другого документа, удостоверяющего личность. Работают на выборах и наблюдатели. Более 45 тысяч. Миссию от СНГ возглавляет Сергей Лебедев.

«Немало критиков досрочного голосования. Но эта форма используется во многих странах: в США, В Европе. И в России на последнем голосовании. Я с большим удовольствием тоже такой возможностью недавно воспользовался», – отметил председатель Исполнительного комитета – исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

В основной день выборов 9 августа наблюдатели от СНГ будут присутствовать на избирательных участках с момента их открытия и до завершения подсчета голосов. А завтра, 8 августа, у белорусов еще есть возможность досрочно сделать свой выбор. Избирательные участки будут работать с десяти утра и до семи вечера. Всего же правом голоса наделены почти семь миллионов совершеннолетних граждан.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ПОЛИТИКИ

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси продолжается досрочное голосование на президентских выборах. Этой возможностью, по данным Центризбиркома, воспользовались уже 22% граждан, то есть почти...
 
Новости дня
Новости разные
 
Стал известен календарь КХЛ сезона-2020/21
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
07.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика