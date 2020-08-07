Досрочно на выборах президента Беларуси проголосовали уже более 22% избирателей

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси продолжается досрочное голосование на президентских выборах. Этой возможностью, по данным Центризбиркома, воспользовались уже 22% граждан, то есть почти каждый четвертый. Корреспондент «МИР 24» Денис Кошелев побывал на избирательных участках.

Заслуженный артист Республики Беларусь Александр Солодуха к избирательному участку пришел до его открытия, чтобы пройти первым. У певца мало времени – много концертов. По четыре за день. Потому досрочно голосует и с утра. Вместе с артистом его жена, дочь и внук. На выборы – как на праздник.

«Мы вместе с Наташей в четвертый раз пришли. С Варей третий, с Даником первый. Мы давно определились. Знакомились с кандидатами, изучали их планы и программы», – рассказал Александр Солодуха.

К избирательному участку прямо на комбайнах приехали механизаторы одного из сельхозкооперативов Смолевичского района. В эти дни уборка урожая. 9 августа они будут работать далеко в полях. Но выборы – дело обязательное, поэтому голосуют сегодня.

«Время позволяет, пока зерновые подсыхают, у нас есть свободная минутка, чтобы приехать и проголосовать досрочно, потому что в данный момент каждая минута дорога во время уборки», – сказал механизатор Александр Жовнерик.

Возможностью досрочно проголосовать только за первые три дня воспользовались более 22% избирателей. Рекордная явка. Это данные Центризбиркома. Идут на участки люди разных профессий, В том числе высокопоставленные лица. Это у большинства белорусов 9-ое – заслуженный выходной. Глава президентской администрации Игорь Сергеенко в воскресенье будет на рабочем месте.

«От голоса каждого зависит будущее нашей страны. Будет зависеть то, как будут жить наши дети, как будут организовываться те или иные социальные программы. Как будет развиваться здравоохранение, культура, наука и, самое главное, экономика. Поэтому голос каждого важен!» – подчеркнул Игорь Сергеенко.

На всех участках, а их почти шесть тысяч, – антисептики и дополнительные меры санэпидемконтроля. А так правила досрочного голосования не менялись: бюллетень выдают при предъявлении паспорта или другого документа, удостоверяющего личность. Работают на выборах и наблюдатели. Более 45 тысяч. Миссию от СНГ возглавляет Сергей Лебедев.

«Немало критиков досрочного голосования. Но эта форма используется во многих странах: в США, В Европе. И в России на последнем голосовании. Я с большим удовольствием тоже такой возможностью недавно воспользовался», – отметил председатель Исполнительного комитета – исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

В основной день выборов 9 августа наблюдатели от СНГ будут присутствовать на избирательных участках с момента их открытия и до завершения подсчета голосов. А завтра, 8 августа, у белорусов еще есть возможность досрочно сделать свой выбор. Избирательные участки будут работать с десяти утра и до семи вечера. Всего же правом голоса наделены почти семь миллионов совершеннолетних граждан.