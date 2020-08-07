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Мужчина спас глухого мальчика из кишащего крокодилами канала
Источник материала: ОНТ
Мужчина из Портмора (Ямайка) спас глухого мальчика, который тонул в кишащем крокодилами канале. Историю
Инцидент произошел 31 июля. 40-летний Джеффри Боуэн возвращался с работы, когда его остановил знакомый и сообщил, что заметил тело человека в канале. Боуэн подумал, что там может быть труп. Он присмотрелся и понял, что в канале тонет ребенок.
Около 15 минут Джеффри безуспешно пытался извлечь подростка из воды. Тогда Боуэн решился сам прыгнуть в канал. Мужчина протянул тонущему палку, ребенок крепко схватился за нее и был спасен.
Ямаец пытался заговорить с мальчиком, но тот ничего не отвечал. Мужчина понял, что подросток глухой.
На берегах канала собирались люди, в том числе сотрудники сферы правопорядка. Вскоре появились и те, кто искал ребенка.
Джеффри Боуэн ничего не знает о спасенном подростке и больше его не видел. Мать мальчика не захотела общаться с журналистами.
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Мужчина из Портмора (Ямайка) спас глухого мальчика, который тонул в кишащем крокодилами канале. Историю рассказывает Jamaica Star. Инцидент произошел 31 июля. 40-летний...
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