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Мужчина спас глухого мальчика из кишащего крокодилами канала

07.08.2020 21:00 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Мужчина спас глухого мальчика из кишащего крокодилами канала

Мужчина из Портмора (Ямайка) спас глухого мальчика, который тонул в кишащем крокодилами канале. Историю рассказывает Jamaica Star.

Инцидент произошел 31 июля. 40-летний Джеффри Боуэн возвращался с работы, когда его остановил знакомый и сообщил, что заметил тело человека в канале. Боуэн подумал, что там может быть труп. Он присмотрелся и понял, что в канале тонет ребенок.

Около 15 минут Джеффри безуспешно пытался извлечь подростка из воды. Тогда Боуэн решился сам прыгнуть в канал. Мужчина протянул тонущему палку, ребенок крепко схватился за нее и был спасен.

Ямаец пытался заговорить с мальчиком, но тот ничего не отвечал. Мужчина понял, что подросток глухой.

На берегах канала собирались люди, в том числе сотрудники сферы правопорядка. Вскоре появились и те, кто искал ребенка.

Джеффри Боуэн ничего не знает о спасенном подростке и больше его не видел. Мать мальчика не захотела общаться с журналистами.

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Мужчина из Портмора (Ямайка) спас глухого мальчика, который тонул в кишащем крокодилами канале. Историю рассказывает Jamaica Star. Инцидент произошел 31 июля. 40-летний...
 
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