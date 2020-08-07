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«Для белорусской энергосистемы это важное событие». Смотрите, как на БелАЭС началась загрузка ядерного топлива
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Загрузка ядерного топлива в первый энергоблок началась на БелАЭС. В активную зону реактора помещена тепловыделяющая сборка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Процесс прошел под контролем специалистов.
Нынешнего события страна ждала 10 лет. Оно стало новым этапом в истории независимого государства. Это позволит значительно сократить зависимость от импорта ресурсов, продавать энергию на экспорт. А также расширит использование электричества на белорусском рынке.
Юрий Назаров, заместитель премьер-министра Беларуси:
Виктор Каранкевич, министр энергетики Беларуси:
Хуан Вэй, директор отдела планирования, информации и управления знаниями МАГАТЭ:
Первую электроэнергию от АЭС Беларусь получит осенью. Станция обеспечит около 40 % всей потребности в ней. А также позволит замещать почти 5 миллиардов кубометров газа в год. Напомним, суммарная мощность реакторов составит 2 400 мегаватт.
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«Для белорусской энергосистемы это важное событие». Смотрите, как на БелАЭС началась загрузка ядерного топлива
Новости Беларуси. Загрузка ядерного топлива в первый энергоблок началась на БелАЭС. В активную зону реактора помещена тепловыделяющая сборка, сообщили в...
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