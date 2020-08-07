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«Для белорусской энергосистемы это важное событие». Смотрите, как на БелАЭС началась загрузка ядерного топлива

07.08.2020 21:14 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Загрузка ядерного топлива в первый энергоблок началась на БелАЭС. В активную зону реактора помещена тепловыделяющая сборка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Процесс прошел под контролем специалистов. 

«Помогут нам сделать прорыв в будущее». Что нам даст свой мирный атом и кто будет работать на БелАЭС?

«Для белорусской энергосистемы это важное событие». Смотрите, как на БелАЭС началась загрузка ядерного топлива

«Для белорусской энергосистемы это важное событие». Смотрите, как на БелАЭС началась загрузка ядерного топлива


В реактор будет загружено 163 пластины. Далее станцию ожидает серия стандартных испытаний. А затем – энергетический пуск.

Строительство второго энергоблока идет по графику. Его сдадут в эксплуатацию в 2022 году.

«Для белорусской энергосистемы это важное событие». Смотрите, как на БелАЭС началась загрузка ядерного топлива

Нынешнего события страна ждала 10 лет. Оно стало новым этапом в истории независимого государства. Это позволит значительно сократить зависимость от импорта ресурсов, продавать энергию на экспорт. А также расширит использование электричества на белорусском рынке. 

«Для белорусской энергосистемы это важное событие». Смотрите, как на БелАЭС началась загрузка ядерного топлива

Юрий Назаров, заместитель премьер-министра Беларуси:
Вы смотрели Послание Президента белорусскому народу, ведь там тоже Президент акцентировал внимание, что запуск станции, ввод в эксплуатацию, открывает абсолютно новые перспективы перед Республикой Беларусь. Это очень важно. 

«Для белорусской энергосистемы это важное событие». Смотрите, как на БелАЭС началась загрузка ядерного топлива

Виктор Каранкевич, министр энергетики Беларуси:
Для белорусской энергосистемы это важное событие. Ввод атомной станции в эксплуатацию создаст условия по значительному укреплению энергетической безопасности Беларуси. Это будет дополнительный, значимый, мощный импульс в развитие других отраслей экономики с внедрением инновационных технологий.

«Для белорусской энергосистемы это важное событие». Смотрите, как на БелАЭС началась загрузка ядерного топлива

Хуан Вэй, директор отдела планирования, информации и управления знаниями МАГАТЭ:
МАГАТЭ плотно работало с белорусской стороной, чтобы помочь в создании ядерной энергетической инфраструктуры. Беларусь приняла ряд миссий агентства, нацеленных на оценку безопасности. Мы высоко оцениваем тот прогресс, которого достигла белорусская сторона, и готовы сотрудничать и работать с Беларусью дальше. 

«Для белорусской энергосистемы это важное событие». Смотрите, как на БелАЭС началась загрузка ядерного топлива

Первую электроэнергию от АЭС Беларусь получит осенью. Станция обеспечит около 40 % всей потребности в ней. А также позволит замещать почти 5 миллиардов кубометров газа в год. Напомним, суммарная мощность реакторов составит 2 400 мегаватт. 

Люди в материале: Юрий Назаров, Виктор Каранкевич, Хуан Вэй

 
 
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Новости Беларуси. Загрузка ядерного топлива в первый энергоблок началась на БелАЭС. В активную зону реактора помещена тепловыделяющая сборка, сообщили в...
 
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