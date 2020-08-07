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С максимальной точностью спрогнозировать итоги выборов. Как в Беларуси будут проводить экзитпол?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В основной день голосования наш телеканал сообщит данные экзитпола. Опросы специально для СТВ проведет Центр социально-гуманитарных исследований БГЭУ. Людей будут опрашивать на выходе с избирательных участков после того, как они сделали свой выбор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Методика проведения основана на международном опыте.
Кристина Федорович, корреспондент:
– Здравствуйте! Что необходимо, чтобы присоединиться к вашим рядам?
– Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, за кого вы проголосовали?
Из отличительного – бейдж-удостоверение, планшет с инструкцией, бланком опроса и листом отказов. Без малого три сотни специалистов Центра гуманитарных исследований БГЭУ будут опрашивать избирателей в Минске и в Минской области на более чем 150 участках. По строгим правилам.
Четкие указания на инструктаже. К ответственному дню подготовка длится уже третью неделю. Сергей, кстати, в будущем социолог, охотно вызвался в качестве интервьюера. Для 19-летнего парня это бесценный опыт. И рабочий день с 6 утра и до поздней ночи нисколько не останавливает.
Сергей Волков, интервьюер:
Два вопроса: «За кого вы проголосовали?» и отметить пол респондента. Два человека на участке. Важный момент: опрашивают только после того, как гражданин уже сделал свой выбор. Четко прописано и расстояние, на которое интервьюеры отходят от избирательного участка. Да и выбор респондентов, чего греха таить, не случаен – это целая технология.
Ирина Лашук, руководитель Центра социально-гуманитарных исследований БГЭУ:
Вообще, это мировая практика. Экзитпол имеет общие черты во всех странах: это и правила нахождения специалистов возле участка, и правило так называемых шагов. Но есть и различия. В задаваемых вопросах, например. Но цель едина – узнать, за кого человек проголосовал, максимально оперативно получить информацию и спрогнозировать итоги выборов.
Ирина Лашук:
После оперативной обработки в прямом эфире нашего телеканала озвучат данные экзитпола по Минску и Минской области. А информацию по всей стране будет собирать Молодежная лаборатория социсследований.
Прогноз, который прозрачен на всех этапах сбора, после закрытия избирательных участков также прозрачно можно будет найти в открытом доступе.
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Новости Беларуси. В основной день голосования наш телеканал сообщит данные экзитпола. Опросы специально для СТВ проведет Центр социально-гуманитарных...
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