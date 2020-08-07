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С максимальной точностью спрогнозировать итоги выборов. Как в Беларуси будут проводить экзитпол?

07.08.2020 21:14 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В основной день голосования наш телеканал сообщит данные экзитпола. Опросы специально для СТВ проведет Центр социально-гуманитарных исследований БГЭУ. Людей будут опрашивать на выходе с избирательных участков после того, как они сделали свой выбор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Методика проведения основана на международном опыте.

О том, как готовятся к проведению исследования, расскажет Кристина Федорович.

С максимальной точностью спрогнозировать итоги выборов. Как в Беларуси будут проводить экзитпол?

Кристина Федорович, корреспондент:
Экзитпол – это опрос граждан на выходе из избирательных участков после голосования. Что интересно, этот метод придумал американский журналист. Ну а мы сегодня, что называется, изучим процедуру изнутри.

С максимальной точностью спрогнозировать итоги выборов. Как в Беларуси будут проводить экзитпол?

Здравствуйте! Что необходимо, чтобы присоединиться к вашим рядам?
Для этого необходим перечень документов и, самое главное, умение четко и грамотно задать вопрос.
Отлично. Интервьюировать – это что-то общее в наших сферах деятельности.

С максимальной точностью спрогнозировать итоги выборов. Как в Беларуси будут проводить экзитпол?

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, за кого вы проголосовали?

С максимальной точностью спрогнозировать итоги выборов. Как в Беларуси будут проводить экзитпол?

Из отличительного – бейдж-удостоверение, планшет с инструкцией, бланком опроса и листом отказов. Без малого три сотни специалистов Центра гуманитарных исследований БГЭУ будут опрашивать избирателей в Минске и в Минской области на более чем 150 участках. По строгим правилам.

С максимальной точностью спрогнозировать итоги выборов. Как в Беларуси будут проводить экзитпол?

Четкие указания на инструктаже. К ответственному дню подготовка длится уже третью неделю. Сергей, кстати, в будущем социолог, охотно вызвался в качестве интервьюера. Для 19-летнего парня это бесценный опыт. И рабочий день с 6 утра и до поздней ночи нисколько не останавливает.

С максимальной точностью спрогнозировать итоги выборов. Как в Беларуси будут проводить экзитпол?

Сергей Волков, интервьюер:
9 августа в 6 утра мы уже должны быть готовы. К 7 примерно, чтобы заранее, мы придем на избирательные участки, подготовим, оценим обстановку. Я считаю, что для нашего государства это очень важная миссия, потому что подобные исследования проводятся во всем мире и мы должны быть причастны, в принципе, к мировой практике. И очень приятно для меня как для будущего социолога, в принципе, для университета, для нашего центра, что мы проводим мероприятие подобного рода на таком высоком уровне.

С максимальной точностью спрогнозировать итоги выборов. Как в Беларуси будут проводить экзитпол?

Два вопроса: «За кого вы проголосовали?» и отметить пол респондента. Два человека на участке. Важный момент: опрашивают только после того, как гражданин уже сделал свой выбор. Четко прописано и расстояние, на которое интервьюеры отходят от избирательного участка. Да и выбор респондентов, чего греха таить, не случаен – это целая технология.

С максимальной точностью спрогнозировать итоги выборов. Как в Беларуси будут проводить экзитпол?

Ирина Лашук, руководитель Центра социально-гуманитарных исследований БГЭУ:
Мы проводили достаточно серьезный тренинг для наших интервьюеров, где проигрывали разные ситуации. Например, по правилам нашего исследования в городе наш интервьюер опрашивает каждого 10-го, а в селе каждого 5-го. Например, выходит какой-то респондент и говорит: «Я хочу, чтобы меня опросили. Опросите меня». Хотя он не 5-й и не 10-й. Действия нашего интервьюера: он уважительно, очень вежливо говорит: «Спасибо, ваше мнение очень важно, но есть у нас своя собственная методика отбора респондентов».

Ирина Лашук: Бич этих выборов – огромное количество различных опросов, «голосовалок» совершенно неграмотных

С максимальной точностью спрогнозировать итоги выборов. Как в Беларуси будут проводить экзитпол?

Вообще, это мировая практика. Экзитпол имеет общие черты во всех странах: это и правила нахождения специалистов возле участка, и правило так называемых шагов. Но есть и различия. В задаваемых вопросах, например. Но цель едина – узнать, за кого человек проголосовал, максимально оперативно получить информацию и спрогнозировать итоги выборов.

С максимальной точностью спрогнозировать итоги выборов. Как в Беларуси будут проводить экзитпол?

Ирина Лашук:
Мы также еще разработали здесь систему конфиденциальности получения информации. Хотя многие уже я в интернете слышу критикуют. Но это совершенно нормальная практика для социологического исследования соблюсти эту конфиденциальность. Поэтому в самом бланке, который мы выдаем нашему интервьюеру, нет никаких фамилий: кандидат 1, кандидат 2, кандидат 3 и кандидат 4. И у каждого интервьюера есть карточка, где он видит: кандидату 1 соответствует такая фамилия, кандидату 2 такая и так далее. Вся эта информация поступает сюда в центр.

С максимальной точностью спрогнозировать итоги выборов. Как в Беларуси будут проводить экзитпол?

После оперативной обработки в прямом эфире нашего телеканала озвучат данные экзитпола по Минску и Минской области. А информацию по всей стране будет собирать Молодежная лаборатория социсследований.

Прогноз, который прозрачен на всех этапах сбора, после закрытия избирательных участков также прозрачно можно будет найти в открытом доступе.

Люди в материале: Кристина Федорович, Сергей Волков, Ирина Лашук, Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Александр Лукашенко, Светлана Тихановская, Сергей Черечень

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В основной день голосования наш телеканал сообщит данные экзитпола. Опросы специально для СТВ проведет Центр социально-гуманитарных...
 
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