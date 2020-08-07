Источник материала: Новости Волковыска

Суд Зельвенского района вынес приговор по уголовному делу о незаконных действиях в отношении боеприпасов. Об этом 7 августа проинформировала пресс-служба Гродненского облсуда.

В сентябре 2019 года обвиняемый во время работы на тракторе в поле нашел минометную мину времен войны. Сначала он две недели возил ее в кабине, а после перевез домой и положил под кровать. В мае этого года мужчина, перебрав алкоголя, заявился с миной в магазин. Вскоре его задержали.

Суд признал мужчину виновным в незаконных перевозке, ношении и хранении боеприпасов (часть 2 статьи 295 УК) и приговорил к 1 году и 6 месяцам «домашней химии». По амнистии обвиняемого освободили от наказания на один год.

Кроме того, мужчине необходимо будет пройти принудительное лечение от хронического алкоголизма и уплатить штраф в размере 44 336 рублей.