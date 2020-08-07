Сдутая шина автомобиля сделала мужчину миллионером

Источник материала: ОНТ

Сдутая шина автомобиля помогла жителю штата Мичиган (США) сорвать джекпот в лотерее. Историю рассказывает издание UPI.

Американец ехал по трассе, когда одна из шин его машины сдулась. Мужчина остановился на ближайшей заправке. Он накачал колесо и зашел в местный магазин, чтобы купить себе бутерброд. Также он приобрел и лотерейный билет.

Американец признался, что сильно волновался, стирая с билета защитный слой. Когда мужчина понял, что сорвал джекпот, то решил потратить выигрыш в $1 миллион на помощь семье и оплату долгов.

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