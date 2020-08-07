Источник материала: Новости Волковыска

Белорусский стартап PandaDoс, который занимается автоматизацией документооборота, привлек $ 30 млн. Среди инвесторов – венчурный фонд Microsoft.

Деньги в стартап решили вложить фонд One Peak Partners, Microsoft’s Venture, Savano Capital Partners, Rembrandt Venture Partners и Дэвид Сайпс.

Инвестиции планируется вложить в продвижение и наем сотрудников в Беларуси, России, США и на Филиппинах.

Отмечается, что компания PandaDoc уже привлекла в 2017 году $15 млн, а в 2019 году – еще $5-10 млн.

PandaDoc – это комплексное ПО для автоматизации документооборота. Сервис стал одним из первых официальных дополнений к Google Docs и Google Sheets. Система сама вставляет нужные реквизиты в типовой договор, делает рассылку, позволяет работать с электронными подписями.

В марте PandaDoc запустил бесплатный продукт для электронных подписей, который позволил компании закрепиться на рынке размером более 25 миллиардов долларов. С момента выпуска нового продукта стартап поднялся на четвертое место в рейтинге G2 по электронным подписям, рассказали в PandaDoc.

Сервис основали нынешний гендиректор стартапа Микита Микадо и Сергей Борисюк из Беларуси в 2011 году. Сегодня в фирме трудятся 334 сотрудника, планируется расширить штат до 470 человек.