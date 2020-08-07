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Ставка на безопасность: в Беларуси приступили к запуску АЭС

07.08.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси начали запускать энергоблок атомной электростанции. Сегодня специалисты загрузили ядерное топливо в реактор. Полностью его заполнят к концу августа. Корреспондент «МИР 24» Элеонора Лутович следила за процессом.

Физический пуск – первый этап запуска энергоблока. Процесс можно сравнить с заправкой автомобиля. Это не так быстро, как заполнить бак бензином. Загрузка ядерного топлива в реактор – сложнейшая работа, в которой не может быть ошибок.

Это уникальные кадры установки первой тепловыделяющей сборки. Процесс занимает около часа, но минуты никто не считает. Главное – безопасность.

«Это важное событие. Ввод атомной электростанции в эксплуатацию создаст условия по значительному укреплению энергетической безопасности Беларуси. Это надежный, экологичный, экономически выгодный источник энергии, который обеспечит около 40% всей потребности страны в электроэнергии», – заявил министр энергетики Республики Беларусь Виктор Каранкевич.

Детально рассмотреть ядерное топливо можно в инфоцентре БелАЭС. В таком виде уран поступает на станцию. Это макет тепловыделяющей сборки. Для работы реактора таких надо 163. Вес одной – полтонны. В реакторе конструкция находится в вертикальном положении. В помещении это сделать невозможно. Мешает потолок.

«Сама АЭС – результат совместной работы белорусских и российских организаций. Белорусские организации выполнили 70% строительных работ. А на этапе строительства соотношение персонала было в пользу белорусских работников. Потом, когда нужно было выполнять пусконаладочные, монтажные работы, это соотношение потихоньку менялось», – рассказал первый заместитель генерального директора по операционному управлению госкорпорации «Росатом» Александр Локшин.

Физический пуск – этап символичный и знаковый для атомщиков. Как только хотя бы одну тепловыделяющею сборку с ураном опускают в реактор, станция получает статус «ядерной энергетической установки». Это значит, что все строительные, монтажные и пусконаладочные работы на первом энергоблоке закончены. И он готов к эксплуатации. Первые киловатт часы планируют произвести и выдать в сеть этой осенью.

На загрузку топлива уйдет не меньше месяца. Далее энергетический пуск и включение в сеть. Первые киловатт часы используют для работы самой станции. Постепенно мощности будут наращивать. Ввести первый блок в промышленную эксплуатацию, т.е. вырабатывать электроэнергию для общего пользования, планируют в начале следующего года.



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Сегодня специалисты загрузили ядерное топливо в реактор. Полностью его заполнят к концу августа.
 
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