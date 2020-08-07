Выборы-2020: почему явка избирателей на досрочном голосовании выше, чем в предыдущие электоральные кампании? Рубрика «Будет дополнено»

Источник материала: ОНТ

Право проголосовать досрочно, по мнению многих избирателей, это возможность не только в удобное для себя время выполнить свой гражданский долг, но и завершить личную электоральную кампанию на несколько дней раньше. Если, конечно, уже есть чёткая позиция – кому, за что и ради чего будет отдан голос? Агитация подошла к логическому завершению, и скоро результат штабов кандидатов в президенты покажут цифры Центризбиркома. Оценку же общим усилиям всех претендентов на пост главы государства даст явка. Во время досрочного голосования она выше, чем в предыдущие кампании. Почему? Ответ – в рубрике «Будет дополнено».

То, что сначала казалось чем-то новым и будоражащим, привело к дикой усталости – и скорее бы закончилось, правда ведь?

Я об электоральной кампании. Она действительно особая в белорусской истории. Не по содержанию, но по форме. Какая-то сплошная демократия: штабы, акции, лозунги, тонны гигабайтов информации, давление, Telegram-каналы, манипуляции и всё остальное. К такой демократии и к её концентрации мы не привыкли. И это будет хорошим опытом для всех. Меня зовут Игорь Тур, и сегодня я дополню тему досрочного голосования на выборах Президента страны.

Каждый пятый избиратель уже проголосовал, явка за три дня – 22%. Это данные на сегодняшнее утро. И это рекордные темпы досрочного голосования в истории нашей страны. Нашей общей страны.

Сколько себя помню – всегда часть общества говорит о якобы фальсификациях. И неважно, как меняется избирательное законодательство, какие оценки дают наблюдатели (они в основном выборы признают), что говорят строгие партнёры из Европы (а даже они в последнее время не критикуют) – и что, самое главное, считаем мы сами. Так думать – это тоже выбор части нашего общества. И это тоже часть наших выборов.

Но вот сегодня (опять же, в интернете) идёт попытка навязать точку зрения, что рекордная явка на досрочном голосовании – это тоже нечестно. Уважаемые оппоненты, вы это бросьте. Разгадка куда прозаичнее.

Выборы - это в первую очередь не кандидаты, не штабы, не лозунги и не митинги. Выборы – это личное решение каждого белоруса. 6 миллионов 844 тысячи 932 личных решения. Одни его принимают на эмоциях, другие – на основании анализа ситуации, третьи принимают решение не принимать решения – и это тоже личный выбор. Совокупность всех личных решений – вот, что такое выборы. И многие правда устали, пытаясь сделать свой выбор.

В эту электоральную кампанию каждый день мнение некоторых может качаться то в одну сторону, то в другую, то в пятую. Это сложно, это изматывает, это вызывает логичное желание, чтобы всё скорее закончилось. И во многом по этой причине многие белорусы пошли голосовать досрочно.

Ведь когда выбор сделан – выборы закончились. И напряжение тоже закончилось. По данным на сегодняшнее утро, для каждого пятого белоруса выборы Президента завершены. Парадоксально, но на это очень сильно повлияли альтернативные кандидаты.

Они так напугали своими идеями, что заставили идти на участки даже тех сторонников Президента, которые раньше голосовать вообще не ходили, будучи уверенными, что большинство и так одержит победу.

Четыре кандидата проиграют. И те, кто голосовал за них, будут в меньшинстве, какими бы активными они не были в своей агитации. Но они останутся белорусами, которые принимают решения. Вас мало, но вы есть – это все прекрасно понимают. И это достаточный повод для того, чтобы после всего этого – вместе сесть, поговорить и попытаться найти компромисс.

И последнее. Но самое важное. Так получилось, что мы с вами достаточно часто в последнее время общаемся. Я и говорил жестко, вызывая агрессию, чтобы вы могли выпустить пар в интернете; и шутил, чтобы вы, может, улыбнулись и расслабились; и объяснял, чтобы вы поняли. Ну, как мог объяснял.

И я бы хотел обратиться и к коллегам из государственных СМИ, и к оппонентам из СМИ других, и к Telegram-каналам, и к Facebook-сообществу. То, что я сейчас скажу, вроде как все мы поддерживаем. Помогите распространить. Пожалуйста.

У нас, вероятно, разные взгляды на политику. Хотите сделать личный выбор на избирательном участке? Сделайте. Хотите высказаться публично в день или после выборов? Выскажитесь. Хотите собраться в группу единомышленников? Тоже можно, но по закону. О массовых мероприятиях.

Но в этой группе не позволяйте зародиться в своей голове мысли о том, что можно кого-то бить или что-то крушить. Не делайте этого. Увидите рядом людей с такими намерениями, помешайте им. Или хотя бы дистанцируйтесь от них, не позволяйте им увести вас за собой, а позвольте себе и всем – увидеть их. И их мотивы. Часть из нас так опьянены обманчивым ощущением якобы своей победы, что не заметили, как в это же время нарастала опасность общего поражения. В котором не будет деления на «своих» и «чужих». После которого вообще многого не будет. Драка нам всем не нужна.

Выборы послезавтра. Мне больше нечего дополнить.

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