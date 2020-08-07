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«Я уже и не замечаю, кто я вообще – я японец, я белорус». Вот что Акира из Японии говорит о Беларуси

07.08.2020 22:18 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Как может измениться жизнь после переезда в Беларусь? Об этом рассказали в серии документального цикла «Свой путь» – фильм Игоря Позняка «Штрихи к портрету».  

Я понял, в чем разница между японцами и белорусами. Здесь улыбаются искренне, от души  

«Я уже и не замечаю, кто я вообще – я японец, я белорус». Вот что Акира из Японии говорит о Беларуси

Акира Фурусава, переехал из Японии в 2000 году:  
Когда я приехал сюда, в Минск, 20 лет назад, мне показалось, что люди здесь мрачноватые такие. Я зашел в метро – все сидят грустно. Но потом я понял, в чем разница между японцами и белорусами. Японцы всегда улыбаются, и иногда не понятно, что за этой улыбкой скрывается. А здесь, когда улыбаются, – искренне, от души. Когда людям хорошо, тогда они улыбаются. А если нет, то тогда зачем улыбаться? Вот я уже привык к этому стилю.  

Однажды в Японии я своей маме сказал: «Я вернусь в Беларусь». Это означает: моя родина – Беларусь

Честно говоря, я не помню, когда у меня такое ощущение появилось, однажды в Японии своей маме я сказал нечаянно: «Я вернусь в Беларусь». Это означает: моя родина – Беларусь. Мама сказала: «Что? Для тебя родина – это Беларусь?» Я нечаянно сказал совсем. Я этот глагол использую не только для Беларуси, но и для Японии тоже. Незаметно все это пошло.  

«Я уже и не замечаю, кто я вообще – я японец, я белорус»

«Я уже и не замечаю, кто я вообще – я японец, я белорус». Вот что Акира из Японии говорит о Беларуси

Бывает такой момент, очень странно, может быть, для вас звучит – например, мне нравится Комаровка. Я вижу, сегодня очень много иностранцев. Через несколько секунд я замечаю, что я тоже иностранец! Я уже и не замечаю, кто я вообще – я японец, я белорус. Я просто человек, мне нравится здесь, поэтому я здесь нахожусь.  

Когда я перевожу презентацию, слышу шепот: такой технологии в Японии нет, а здесь есть

Я иногда работаю переводчиком, сопровождаю японские делегации. Я был в разных IT-компаниях. И когда я перевожу презентацию – белорусы выступают, я перевожу – я слышу шепот сзади: такой технологии в Японии нет, а здесь есть! Вот так, удивляются.  

О Беларуси: «Здесь центр мира»

«Я уже и не замечаю, кто я вообще – я японец, я белорус». Вот что Акира из Японии говорит о Беларуси

Я всегда шучу перед учениками: «Вы же белорусы, мирные люди». Я так всем говорю. И вот такой мир – это образец для многих стран мира.  

Я помню, когда здесь, в Минске, были переговоры между Россией, Украиной, Германией, Францией – главы государств собрались, переговоры вели, тогда в японской прессе тоже писали про это статьи, очень много было. Я в тот момент понял, что здесь центр мира. Беларусь может стать именно таким ключом, чтобы открыть новый мир к миру.  

В Беларуси, когда человек стоит рядом с переходом, машины сразу останавливаются. Я удивился  

«Я уже и не замечаю, кто я вообще – я японец, я белорус». Вот что Акира из Японии говорит о Беларуси

В Беларуси, когда человек стоит рядом с переходом, машины сразу останавливаются и дают возможность перейти дорогу. Я вот, честно, удивился. Стою – останавливаются все машины. Я перехожу и всем кланяюсь – спасибо! Многие так спокойно относятся к этому, для белорусов это обычное дело, а для японцев – нет.   

«Я уже и не замечаю, кто я вообще – я японец, я белорус». Вот что Акира из Японии говорит о Беларуси

Однажды я приехал домой, в своем городе хотел перейти дорогу. Как в Беларуси, у меня восприятие, как у белорусов уже, я перехожу дорогу – я думал, что машина остановится, но она не остановливается, а быстро едет. Я испугался и сразу назад отошел. В тот момент я осознал, что я не в Беларуси. Это привычку надо экспортировать.  

«Мне нравится город Хойники. Чувствуется что-то родное»

«Я уже и не замечаю, кто я вообще – я японец, я белорус». Вот что Акира из Японии говорит о Беларуси

Мне нравится город Хойники. Чувствуется что-то родное. Я сам не из Токио, а из маленького города. В моем городе население 28 тысяч. Как раз такое население в Хойниках. Там инфраструктура достаточно развита, в то же время сохраняется ценность маленького города. Ни у кого нет такого чувства, что без присмотра оставляет правительство.  

Здесь поддерживают молодые семьи. В Японии тоже так надо делать.  

Люди в материале: Игорь Позняк, Акира Фурусава

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Как может измениться жизнь после переезда в Беларусь? Об этом рассказали в серии документального цикла «Свой путь» – фильм Игоря Позняка...
 
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