Иван Крупко: «Голосую за социально-экономическое развитие нашей страны»

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Продолжается досрочное голосование на выборах Президента Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





– Иван Иванович, скажите, вы помните, вообще, свои первые выборы? Какие у вас остались впечатления?

– Я думаю, не так давно прошло. Это 1994 год. Я тогда служил срочную службу.





Не ради свободного выходного Иван Крупко голосует досрочно. Сейчас идет напряженная работа: каждый день выезды на районы, общение с аграриями, решение текущих проблем. И лишь пара минут на то, чтобы выполнить свой долг не министра сельского хозяйства, а гражданина Беларуси.

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Иван Крупко, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

Голосую за социально-экономическое развитие нашей страны, за сохранение истории и независимости нашей страны и за приумножение того достигнутого, что было сделано за предыдущие годы.