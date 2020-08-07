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Иван Крупко: «Голосую за социально-экономическое развитие нашей страны»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Продолжается досрочное голосование на выборах Президента Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
– Иван Иванович, скажите, вы помните, вообще, свои первые выборы? Какие у вас остались впечатления?
Не ради свободного выходного Иван Крупко голосует досрочно. Сейчас идет напряженная работа: каждый день выезды на районы, общение с аграриями, решение текущих проблем. И лишь пара минут на то, чтобы выполнить свой долг не министра сельского хозяйства, а гражданина Беларуси.
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Новости Беларуси. Продолжается досрочное голосование на выборах Президента Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. – Иван Иванович, скажите, вы...
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