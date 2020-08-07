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«Легко не будет, если мы будем все порознь». Как важно сделать осознанный выбор, говорят политики, ученые и артисты

07.08.2020 22:09 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Легко не будет, если мы будем все порознь». Как важно сделать осознанный выбор, говорят политики, ученые и артисты

Тот, кто приходит на участки, голосует за страну, которую любит и которой гордится – так говорится в обращении общественных объединений и политических партий Беларуси. К нему присоединились 36 организаций – от крупных и массовых до молодежных союзов и национальных общин.

Цель – сплотить общество и не допустить его разъединения. Белорусы заслужили право самостоятельно решать, в какой стране жить и растить детей. А все мы для них хотим мира и самых лучших возможностей. Как важно сегодня сделать осознанный выбор, говорят артисты, ученые, врачи и политики.

Геннадий Давыдько, председатель Постоянной комиссии по правам человека Палаты представителей: «Вы ж видите, как ополчились на попытку окончательно построить суверенное независимое социально-ориентированное государство. Нам можно завидовать, зависть – не очень хорошее качество, это плохое чувство, и это чувство является детонатором и руководством к действию многих-многих наших недругов, поэтому не все те вещи, которые кажутся добрыми, на самом деле являются таковыми.  Легко не будет, если мы будем все порознь. Если мы не будем стремиться к консолидации наших усилий».

Алёна Ланская, Заслуженная артистка Беларуси: «У нас самое чистое место на земле, есть возможность дышать свежим воздухом, у нас не так застроены заводами города. У нас есть возможность питаться насколько это возможно максимально чистыми продуктами. Хотя за границей эко-продукты считаются самыми дорогими. У нас есть возможность идти спокойно по улицам, растить своих детей. И вот это вот спокойствие необходимо обязательно сохранить».

Пётр Витязь, академик Национальной академии наук Беларуси, доктор технических наук, профессор: «У нас не было потрясений за это время.  Это очень многого стоит. Я могу об этом говорить, поскольку я родился до войны. И знаю, какая жизнь была военная, послевоенная. Я хотел бы особенно отметить, что молодежь была настроена и желает больше, чем есть. Это правильно и справедливо, но это нужно делать своими руками. Но при этом нужно увязать в нашей жизни то, что мы хотим. Чтобы мы могли не только словами делать, но своим умом, своими руками. И достигать это совместно с руководством нашей страны. Я, как занимался космической тематикой в Академии наук, беседовал с многими космонавтами. Все говорят: земля очень маленькая, беззащитная и надо объединяться защищать ее от внешнего воздействия и не разрушать». 

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Тот, кто приходит на участки, голосует за страну, которую любит и которой гордится – так говорится в обращении общественных объединений и политических партий...
 
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