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Игорь Карпенко на досрочном голосовании: «Я уже не в том возрасте, чтобы верить пустым обещаниям»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Продолжается досрочное голосование на выборах Президента Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
За три дня досрочного голосования свой выбор сделали уже более полутора миллионов белорусов. Среди них и министр образования Игорь Карпенко. В обеденное время он появился на 4-м избирательном участке центрального района.
Игорь Карпенко, министр образования Беларуси:
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Новости Беларуси. Продолжается досрочное голосование на выборах Президента Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За три дня досрочного...
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