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В Минске представили проект «Гордость за Беларусь»
07.08.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Достижения страны – в книге. В Минске презентовали проект «Гордость за Беларусь». В основе авторской задумки – показать этапы формирования независимой и суверенной страны, сообщает телеканал «МИР 24».
Тексты, фотографии, данные статистики за разные годы и социологические исследования – все это нашло свое выражение в красочных газетных плакатах. Их объединят в отдельное издание, которое скоро появится на полках магазинов. Проект открытый, и его планируют продолжить. Его частью станут и встречи с известными белорусами.
На презентации проекта гости могли ознакомиться с книжной выставкой о главных достижениях Беларуси за годы независимости, а также с изданиями, подаренными президенту страны Александру Лукашенко.
Ранее в Минске
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Достижения страны планируют объединить в книге, которая скоро появится на полках магазинов.
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