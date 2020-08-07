В Минске представили проект «Гордость за Беларусь»

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Достижения страны – в книге. В Минске презентовали проект «Гордость за Беларусь». В основе авторской задумки – показать этапы формирования независимой и суверенной страны, сообщает телеканал «МИР 24».

Тексты, фотографии, данные статистики за разные годы и социологические исследования – все это нашло свое выражение в красочных газетных плакатах. Их объединят в отдельное издание, которое скоро появится на полках магазинов. Проект открытый, и его планируют продолжить. Его частью станут и встречи с известными белорусами.

«Он будет уверенно прирастать дальше, новыми формами, подходами. Одна из форм мы хотим и дальше приглашать на площадки людей, благодаря которым мы состоялись, приглашать тех, кто позволяет сегодня нам гордиться за Беларусь», – рассказал Игорь Бузовский, заместитель министра информации республики Беларусь.

На презентации проекта гости могли ознакомиться с книжной выставкой о главных достижениях Беларуси за годы независимости, а также с изданиями, подаренными президенту страны Александру Лукашенко.