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В Минске представили проект «Гордость за Беларусь»

07.08.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Достижения страны – в книге. В Минске презентовали проект «Гордость за Беларусь». В основе авторской задумки – показать этапы формирования независимой и суверенной страны, сообщает телеканал «МИР 24».

Тексты, фотографии, данные статистики за разные годы и социологические исследования – все это нашло свое выражение в красочных газетных плакатах. Их объединят в отдельное издание, которое скоро появится на полках магазинов. Проект открытый, и его планируют продолжить. Его частью станут и встречи с известными белорусами.

«Он будет уверенно прирастать дальше, новыми формами, подходами. Одна из форм мы хотим и дальше приглашать на площадки людей, благодаря которым мы состоялись, приглашать тех, кто позволяет сегодня нам гордиться за Беларусь», – рассказал Игорь Бузовский, заместитель министра информации республики Беларусь.

На презентации проекта гости могли ознакомиться с книжной выставкой о главных достижениях Беларуси за годы независимости, а также с изданиями, подаренными президенту страны Александру Лукашенко.

Ранее в Минске презентовали фотоальбом к 75-летию Великой Победы. Экспонаты для книги отбирали специалисты из разных областей – историки, музейные работники и журналисты.



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Теги: Минск
 
 
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Достижения страны планируют объединить в книге, которая скоро появится на полках магазинов.
 
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