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9 августа на избирательных участках в Беларуси «Евроопт» предложит товары по ценам поставщика с нулевой торговой надбавкой
Источник материала: ОНТ
По хорошей традиции в важный для каждого жителя нашей страны день на участках для голосования организуются выставки, дегустации, развлечения и выездная торговля.
9 августа - в основной день выборов Президента Беларуси – крупнейшая торговая сеть «Евроопт» на избирательных участках по всей Беларуси предложит товары по ценам поставщика с нулевой торговой надбавкой.
Сеть магазинов «Евроопт» при поддержке своей профсоюзной организации предложит товары с нулевой торговой надбавкой, то есть по цене поставщика. Выездная торговля будет организована более чем на 170 избирательных участках во всех областях и столице нашей страны. Все адреса можно найти на сайте торговой сети «Евроопт».
В каждой торговой точке «Евроопт» предложит покупателям более сотни товаров по особенно выгодным ценам. Сделав выбор в пользу будущего своей страны, можно заодно и приобрести все необходимое.
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9 августа на избирательных участках в Беларуси «Евроопт» предложит товары по ценам поставщика с нулевой торговой надбавкой
По хорошей традиции в важный для каждого жителя нашей страны день на участках для голосования организуются выставки, дегустации, развлечения и выездная торговля. 9...
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