9 августа на избирательных участках в Беларуси «Евроопт» предложит товары по ценам поставщика с нулевой торговой надбавкой

Источник материала: ОНТ

По хорошей традиции в важный для каждого жителя нашей страны день на участках для голосования организуются выставки, дегустации, развлечения и выездная торговля.

9 августа - в основной день выборов Президента Беларуси – крупнейшая торговая сеть «Евроопт» на избирательных участках по всей Беларуси предложит товары по ценам поставщика с нулевой торговой надбавкой.

Сеть магазинов «Евроопт» при поддержке своей профсоюзной организации предложит товары с нулевой торговой надбавкой, то есть по цене поставщика. Выездная торговля будет организована более чем на 170 избирательных участках во всех областях и столице нашей страны. Все адреса можно найти на сайте торговой сети «Евроопт».

Егор Хрусталёв, руководитель пресс-службы сети магазинов «Евроопт»: «Для «Евроопт» большая честь принять участие в успешной организации такого важного общественного процесса, как выборы Президента Республики Беларусь. 9 августа вблизи избирательных участков во всех областях и столице будут организованы наши точки выездной торговли. Там мы предложим широкий выбор товаров по ценам поставщика – с нулевой торговой надбавкой. Для жителей нашей страны - это отличная возможность после голосования сделать приятные и выгодные покупки!»

В каждой торговой точке «Евроопт» предложит покупателям более сотни товаров по особенно выгодным ценам. Сделав выбор в пользу будущего своей страны, можно заодно и приобрести все необходимое.

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