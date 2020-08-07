ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

9 августа на избирательных участках в Беларуси «Евроопт» предложит товары по ценам поставщика с нулевой торговой надбавкой

07.08.2020 22:21 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

9 августа на избирательных участках в Беларуси «Евроопт» предложит товары по ценам поставщика с нулевой торговой надбавкой

По хорошей традиции в важный для каждого жителя нашей страны день на участках для голосования организуются выставки, дегустации, развлечения и выездная торговля.

9 августа - в основной день выборов Президента Беларуси – крупнейшая торговая сеть «Евроопт» на избирательных участках по всей Беларуси предложит товары по ценам поставщика с нулевой торговой надбавкой. 

Сеть магазинов «Евроопт» при поддержке своей профсоюзной организации предложит товары с нулевой торговой надбавкой, то есть по цене поставщика. Выездная торговля будет организована более чем на 170 избирательных участках во всех областях и столице нашей страны. Все адреса можно найти на сайте торговой сети «Евроопт».

Егор Хрусталёв, руководитель пресс-службы сети магазинов «Евроопт»: «Для «Евроопт» большая честь принять участие в успешной организации такого важного общественного процесса, как выборы Президента Республики Беларусь. 9 августа вблизи избирательных участков во всех областях и столице будут организованы наши точки выездной торговли. Там мы предложим широкий выбор товаров по ценам поставщика – с нулевой торговой надбавкой. Для жителей нашей страны - это отличная возможность после голосования сделать приятные и выгодные покупки!»

В каждой торговой точке «Евроопт» предложит покупателям более сотни товаров по особенно выгодным ценам. Сделав выбор в пользу будущего своей страны, можно заодно и приобрести все необходимое.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
По хорошей традиции в важный для каждого жителя нашей страны день на участках для голосования организуются выставки, дегустации, развлечения и выездная торговля. 9...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске представили проект «Гордость за Беларусь»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
07.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика