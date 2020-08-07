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В Азербайджане загорелся газопровод
Источник материала: ОНТ
На западе Азербайджана загорелся газопровод. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе МЧС страны.
ЧП случилось в Гаджигабульском районе, на западе страны. Спасатели выехали на ликвидацию происшествия.
О пострадавших пока ничего не сообщается. Площадь пожара уточняется.
Фото: vestikavkaza.ru
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На западе Азербайджана загорелся газопровод. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе МЧС страны. ЧП случилось в Гаджигабульском районе, на западе страны....
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