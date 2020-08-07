В Азербайджане загорелся газопровод

Источник материала: ОНТ

На западе Азербайджана загорелся газопровод. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе МЧС страны.

ЧП случилось в Гаджигабульском районе, на западе страны. Спасатели выехали на ликвидацию происшествия.

«По предварительной информации, на газопроводе на территории Гаджигабульского района вспыхнул пожар. На место происшествия были вызваны пожарные департамента Государственной противопожарной службы министерства, о происшествии были уведомлены соответствующие органы. Дополнительная информация будет предоставлена», - сообщили в министерстве.

О пострадавших пока ничего не сообщается. Площадь пожара уточняется.









Фото: vestikavkaza.ru

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