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В Азербайджане загорелся газопровод

07.08.2020 22:28 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Азербайджане загорелся газопровод

На западе Азербайджана загорелся газопровод. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе МЧС страны.

ЧП случилось в Гаджигабульском районе, на западе страны. Спасатели выехали на ликвидацию происшествия.

«По предварительной информации, на газопроводе на территории Гаджигабульского района вспыхнул пожар. На место происшествия были вызваны пожарные департамента Государственной противопожарной службы министерства, о происшествии были уведомлены соответствующие органы. Дополнительная информация будет предоставлена», - сообщили в министерстве.

О пострадавших пока ничего не сообщается. Площадь пожара уточняется.



Фото: vestikavkaza.ru

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На западе Азербайджана загорелся газопровод. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе МЧС страны. ЧП случилось в Гаджигабульском районе, на западе страны....
 
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