ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Австриец о Беларуси: здесь каждая бабушка в деревне выращивает своё: картошку, огурцы. Европейцам этого очень не хватает

07.08.2020 23:00 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Как может измениться жизнь после переезда в Беларусь? Об этом рассказали в фильме Игоря Позняка «Свой путь. Штрихи к портрету».  

Австриец о Беларуси: здесь каждая бабушка в деревне выращивает своё: картошку, огурцы. Европейцам этого очень не хватает

Рене Оберкофлер, переехал из Австрии в 2005 году:  
Беларусь очень рано наладила связь с Китаем на самом деле, намного раньше, чем, допустим, Европейский союз. Беларусь участвовала в проекте «Шелковый путь». Построили они здесь новый терминал для контейнеров, и поезд ходит регулярно, два раза в неделю. И это не только для Беларуси, но это в том числе и Европа.  

Австриец о Беларуси: здесь каждая бабушка в деревне выращивает своё: картошку, огурцы. Европейцам этого очень не хватает

Мне кажется, Китай стал очень большим игроком в мировой экономике. Европа очень сильно потребляет эти вещи, и все идет через Беларусь. Это очень выгодно для Беларуси, я считаю.  

«Мы, как австрийцы, рады, что обрели такие отношения с вами, с Беларусью»

Австрия и Беларусь – это нейтральные страны. Беларусь тоже особо не лезет никуда. И мы, как австрийцы, рады, что обрели такие отношения с вами, с Беларусью.  

Для нас очень хороший знак, что ваш Президент прилетел к нам после стольких лет, сколько он не был там. Приводили экономический форум.  

Что мне нравится в вашем Президенте, когда он говорит по телевидению, что-то описывает или требует от населения, от предпринимателей, я считаю, это правильно, что он может прямо сказать, что он думает, что он хочет. Наши канцлеры иногда просто не могут прямо высказаться.  

Сельское хозяйство очень развито в Беларуси. Поля очень эффективно используются

Вот это наше собственное производство. Мы заготавливаем на своих полях из многолетних трав.

Австриец о Беларуси: здесь каждая бабушка в деревне выращивает своё: картошку, огурцы. Европейцам этого очень не хватает

Я считаю, сельское хозяйство очень развито в Беларуси. И пространства в Беларуси очень много. Хватает полей, и они очень эффективно используются. Даже если сравнить с некоторыми местами в Европе (например, с Болгарией, Румынией), они далеко еще от этого, можно сказать.  

Австриец о Беларуси: здесь каждая бабушка в деревне выращивает своё: картошку, огурцы. Европейцам этого очень не хватает

В Беларуси сельское хозяйство – молочная и мясная продукция – это все работает очень эффективно. Именно это развитие 10 лет. Очень много автоматизировано. Молочные заводы огромные. Одна – две тысячи голов и больше – это не размер здесь. И если сравнить с Австрией, то здесь намного крупнее.  

Для иностранца Беларусь – иногда это только Минск. Но очень много людей живет в деревнях  

Австриец о Беларуси: здесь каждая бабушка в деревне выращивает своё: картошку, огурцы. Европейцам этого очень не хватает

Для иностранца Беларусь – иногда это только Минск. На самом деле очень много народа живет в домах, в деревнях и так далее.  

Мне кажется, в Европе уже полностью потерялось – выращивать продукты, сад для себя, выращивать для личного пользования натуральные продукты. Стало модно – биологически чистые продукты. Они очень дорогие.  

Австриец о Беларуси: здесь каждая бабушка в деревне выращивает своё: картошку, огурцы. Европейцам этого очень не хватает

А в Беларуси каждая бабушка в деревне выращивает свое: картошку, огурцы, помидоры и так далее. Это чистые продукты. Мне, как европейцу, австрийцу, этого очень не хватает на родине.  

Люди в материале: Игорь Позняк, Рене Оберкофлер

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Как может измениться жизнь после переезда в Беларусь? Об этом рассказали в фильме Игоря Позняка «Свой путь. Штрихи к портрету».  
 
Новости дня
Новости разные
 
«Беларусь. Взросление»: 2016–2020. Пятая серия
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
07.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика