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Австриец о Беларуси: здесь каждая бабушка в деревне выращивает своё: картошку, огурцы. Европейцам этого очень не хватает
Источник материала: СТВ
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Рене Оберкофлер, переехал из Австрии в 2005 году:
Мне кажется, Китай стал очень большим игроком в мировой экономике. Европа очень сильно потребляет эти вещи, и все идет через Беларусь. Это очень выгодно для Беларуси, я считаю.
«Мы, как австрийцы, рады, что обрели такие отношения с вами, с Беларусью»
Австрия и Беларусь – это нейтральные страны. Беларусь тоже особо не лезет никуда. И мы, как австрийцы, рады, что обрели такие отношения с вами, с Беларусью.
Для нас очень хороший знак, что ваш Президент прилетел к нам после стольких лет, сколько он не был там. Приводили экономический форум.
Что мне нравится в вашем Президенте, когда он говорит по телевидению, что-то описывает или требует от населения, от предпринимателей, я считаю, это правильно, что он может прямо сказать, что он думает, что он хочет. Наши канцлеры иногда просто не могут прямо высказаться.
Сельское хозяйство очень развито в Беларуси. Поля очень эффективно используются
Вот это наше собственное производство. Мы заготавливаем на своих полях из многолетних трав.
Я считаю, сельское хозяйство очень развито в Беларуси. И пространства в Беларуси очень много. Хватает полей, и они очень эффективно используются. Даже если сравнить с некоторыми местами в Европе (например, с Болгарией, Румынией), они далеко еще от этого, можно сказать.
В Беларуси сельское хозяйство – молочная и мясная продукция – это все работает очень эффективно. Именно это развитие 10 лет. Очень много автоматизировано. Молочные заводы огромные. Одна – две тысячи голов и больше – это не размер здесь. И если сравнить с Австрией, то здесь намного крупнее.
Для иностранца Беларусь – иногда это только Минск. Но очень много людей живет в деревнях
Для иностранца Беларусь – иногда это только Минск. На самом деле очень много народа живет в домах, в деревнях и так далее.
Мне кажется, в Европе уже полностью потерялось – выращивать продукты, сад для себя, выращивать для личного пользования натуральные продукты. Стало модно – биологически чистые продукты. Они очень дорогие.
А в Беларуси каждая бабушка в деревне выращивает свое: картошку, огурцы, помидоры и так далее. Это чистые продукты. Мне, как европейцу, австрийцу, этого очень не хватает на родине.
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Австриец о Беларуси: здесь каждая бабушка в деревне выращивает своё: картошку, огурцы. Европейцам этого очень не хватает
Новости Беларуси. Как может измениться жизнь после переезда в Беларусь? Об этом рассказали в фильме Игоря Позняка «Свой путь. Штрихи к портрету».
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