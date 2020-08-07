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«Никогда не было ощущения, что нас бросили». Караник поблагодарил Президента за поддержку во время коронавируса
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Во Дворце Независимости 7 августа звучали слова признательности белорусским медикам. Александр Лукашенко вручил государственные награды людям, которые на протяжении долгого времени были на передовой в борьбе с COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
К счастью, белорусским врачам не приходилось делать страшный выбор – кого спасать, а кого нет. Наша система здравоохранения не рухнула даже под таким грузом.
Владимир Караник, министр здравоохранения Беларуси:
Сейчас, оглядываясь назад, основное чувство – это гордость. Гордость за своих коллег. Гордость за страну. Гордость за то, что было сделано за годы независимости для отечественного здравоохранения и что позволило нам с честью пройти это испытание. Спасибо огромное за государственные награды для наших сотрудников, за теплые слова, которые вы сейчас постоянно повторяете в адрес работников системы здравоохранения, за меры материального стимулирования, предусмотренные вашим указом. А главное – спасибо за то, что когда вы взвалили на свои плечи этот колоссальный груз ответственности, принимая решение о стратегии борьбы с этой бедой, вы верили в нас и не сомневались, что мы пройдем там, где не прошли другие.
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«Никогда не было ощущения, что нас бросили». Караник поблагодарил Президента за поддержку во время коронавируса
Новости Беларуси. Во Дворце Независимости 7 августа звучали слова признательности белорусским медикам. Александр Лукашенко вручил государственные награды людям,...
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