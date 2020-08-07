ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

«Никогда не было ощущения, что нас бросили». Караник поблагодарил Президента за поддержку во время коронавируса

07.08.2020 23:00 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Во Дворце Независимости 7 августа звучали слова признательности белорусским медикам. Александр Лукашенко вручил государственные награды людям, которые на протяжении долгого времени были на передовой в борьбе с COVID-19, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

«Никогда не было ощущения, что нас бросили». Караник поблагодарил Президента за поддержку во время коронавируса

Александр Лукашенко – врачам: вместе мы справились, вопреки всем критикам и недоброжелателям

К счастью, белорусским врачам не приходилось делать страшный выбор – кого спасать, а кого нет. Наша система здравоохранения не рухнула даже под таким грузом.

«Никогда не было ощущения, что нас бросили». Караник поблагодарил Президента за поддержку во время коронавируса

Владимир Караник, министр здравоохранения Беларуси:
Мы испытали массу эмоций за эти месяцыБыла и горечь потерь, и радость побед, но никогда не было паники. Никогда не было ощущения, что мы не справимся. И главное – никогда не было ощущения, что нас бросили.

Сейчас, оглядываясь назад, основное чувство – это гордость. Гордость за своих коллег. Гордость за страну. Гордость за то, что было сделано за годы независимости для отечественного здравоохранения и что позволило нам с честью пройти это испытание. Спасибо огромное за государственные награды для наших сотрудников, за теплые слова, которые вы сейчас постоянно повторяете в адрес работников системы здравоохранения, за меры материального стимулирования, предусмотренные вашим указом. А главное – спасибо за то, что когда вы взвалили на свои плечи этот колоссальный груз ответственности, принимая решение о стратегии борьбы с этой бедой, вы верили в нас и не сомневались, что мы пройдем там, где не прошли другие.

Люди в материале: Александр Лукашенко, Владимир Караник

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Во Дворце Независимости 7 августа звучали слова признательности белорусским медикам. Александр Лукашенко вручил государственные награды людям,...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Азербайджане загорелся газопровод
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

06.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
07.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика