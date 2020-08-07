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Девятилетний мальчик спас сломавшего шею отца и прославился

07.08.2020 22:40 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Девятилетний мальчик спас сломавшего шею отца и прославился

Девятилетний мальчик из Флориды (США) прославился спасением своего отца, который сломал шею, неудачно прыгнув в воду. Историю рассказывает The Guardian.

1 августа Эсай Уильямс отдыхал вместе с семьей на пляже в Санта-Розе. После заката мальчик убедил своего отца Джоша нырнуть с дока еще раз. Оказалось, там было не глубоко. Джош прыгнул в воду и травмировался.

Мужчина лежал на животе, он не мог перевернуться. Несмотря на внушительную разницу в весе (45 килограммов), Эсай смог перевернуть отца, чтобы тот не утонул. Затем мальчик медленно тащил Джоша до берега. После на помощь пришли прохожие. Мужчина был госпитализирован. 10 августа врачи прооперировали Уильямса.

Полученные травмы не опасны для жизни, и Джошу не придется пользоваться инвалидным креслом. Но при этом у американца все еще не до конца восстановилась чувствительность ног и рук.

Фото: Chandan Khanna/AFP via Getty Images

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Девятилетний мальчик из Флориды (США) прославился спасением своего отца, который сломал шею, неудачно прыгнув в воду. Историю рассказывает The Guardian. 1 августа Эсай...
 
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