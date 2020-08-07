Источник материала: Виртуальный Брест

Российский оппозиционер – о буднях белорусских наблюдателей.

Бресте" alt="Навальный упомянул о «Фото человека с биноклем». Оно было сделано в Бресте" oncontextmenu="return false;" ondragstart="return false" oncopy="return false" src="https://www.21.by/pub/news/2020/08/1596829462722476.jpg" style="width: 750px; height: 494px;">



Фото телеграм-канала Баста

Как и было предсказано, фото брестского наблюдателя, вглядывающегося в окно избирательного участка в бинокль, облетело мир .

Российский оппозиционер Алексей Навальный посвятил очередной выпуск своей программы на YouTube выборам в Беларуси. И начал его с истории в Бресте:

— Фотография человека с биноклем, что она означает? Это, наверное, наилучший символ того, что происходит сейчас в Беларуси.

По словам Навального, досрочное голосование в Беларуси — «главный инструмент фабрикации итогов голосования». Что, к слову, взял себе на заметку российский президент.

— И вот эти несчастные наблюдатели… Их выгоняют с участков, арестовывают. Единственная возможность наблюдать за выборами — это вот так стоять под окнами. И стоять с биноклями. Если вы думаете, что это просто такая курьезная фотография, то вот видео. Такой же наблюдатель, но не под окном перед школой, а аж из-за забора. Ведь это единственный возможный способ хоть как-то проконтролировать. Вот как они там все довели, — удивляется российский оппозиционер.

Навальный предупредил контраргументы, что в России выборы проводятся точно также:

— Ну да, они так проходят в Чечне, в Татарстане, где-то в Мордовии.