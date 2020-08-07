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Телеканал ОНТ готовит информационный марафон 9 августа: импровизированные студии, живое общение с гостями, прямые включения из ЦИКа, мнения наблюдателей и избирателей

07.08.2020 22:34 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Телеканал ОНТ готовит информационный марафон 9 августа: импровизированные студии, живое общение с гостями, прямые включения из ЦИКа, мнения наблюдателей и избирателей

Вы узнаете первыми! Настоящий информационный марафон готовит телеканал ОНТ в это воскресенье.

С первых минут открытия избирательных участков наши корреспонденты будут выходить в прямые эфиры и рассказывать о самых свежих новостях в Беларуси и за её пределами.

Импровизированные студии, живое общение с гостями, прямые включения из ЦИКа. Мнения наблюдателей и избирателей. Мы покажем, как голосуют артисты и спортсмены в столице и регионах, и расскажем, о том, как важно сделать выбор в пользу своей страны даже за рубежом. Самые оперативные сведения о ходе голосования будут появляться каждые два часа, ведь выпусков станет больше. Мы добавим аналитики с «Объективно». А вечером встретимся с политологами и наблюдателями, чтобы проанализировать ситуацию, обозначить тенденции и расставить акценты. И вновь в 23:00 сообщим предварительные данные из Центризбиркома.   

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Вы узнаете первыми! Настоящий информационный марафон готовит телеканал ОНТ в это воскресенье. С первых минут открытия избирательных участков наши корреспонденты...
 
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