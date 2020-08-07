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В Жабинке произошло смертельное ДТП с участием пожилого велосипедиста
07.08.2020 22:47 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
По предварительной информации: водитель 1959 года рождения, управляя автомобилем «Лада», двигался по улице Родниковой. При повороте направо на улицу Пригородную мужчина совершил наезд на двигавшегося по обочине во встречном направлении велосипедиста, 1950 года рождения. Пенсионер скончался на месте происшествия.
На месте работают сотрудники
За нарушение
Родителям-велосипедистам следует перевозить детей на велосипеде в возрасте до семи лет на дополнительном специально оборудованном сиденье.
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По предварительной информации: водитель 1959 года рождения, управляя автомобилем «Лада», двигался по улице Родниковой. При повороте направо на улицу Пригородную...
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