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В Жабинке произошло смертельное ДТП с участием пожилого велосипедиста

07.08.2020 22:47 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

По предварительной информации: водитель 1959 года рождения, управляя автомобилем «Лада», двигался по улице Родниковой. При повороте направо на улицу Пригородную мужчина совершил наезд на двигавшегося по обочине во встречном направлении велосипедиста, 1950 года рождения. Пенсионер скончался на месте происшествия.

В Жабинке произошло смертельное ДТП с участием пожилого велосипедиста

На месте работают сотрудники ГАИ и СОГ. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются. Следователями будет дана правовая оценка.

В Жабинке произошло смертельное ДТП с участием пожилого велосипедиста


Госавтоинспекция Брестчины напоминает велосипедистам:

  • двигаться на велосипеде разрешено по велосипедной дорожке, а при ее отсутствии – по пешеходной дорожке (при этом не мешая пешеходам), тротуару, обочине. Только при отсутствии этих элементов допускается движение велосипедистов по проезжей части дороги не далее 1го метра от ее правого края.
  • Вне перекрестков, на нерегулируемом пересечении велосипедной дорожки с дорогой велосипедист обязан уступить дорогу движущимся транспортным средствам.
  • При пересечении проезжей части дороги по пешеходному переходу велосипедист обязан спешиться (перевести велосипед в руках).
  • В темное время суток или при недостаточной видимости на велосипеде должны быть включены спереди фонарь белого цвета, сзади – красного.

За нарушение ПДД лицом, управляющим велосипедом, предусмотрена административная ответственность в виде предупреждения или наложения штрафа в размере от одной до трех базовых величин.

Родителям-велосипедистам следует перевозить детей на велосипеде в возрасте до семи лет на дополнительном специально оборудованном сиденье.

 
 
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  По предварительной информации: водитель 1959 года рождения, управляя автомобилем «Лада», двигался по улице Родниковой. При повороте направо на улицу Пригородную...
 
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