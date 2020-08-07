«Беларусь. Взросление»: 2016–2020. Пятая серия

Источник материала: ОНТ

Какая она, Беларусь? За годы суверенитета наша страна сделала немало шагов вперед. И по сей день активно развивается. Успехи – в самых разных областях. Атомная энергетика – яркий тому пример.

О том, как это было – вместе с документальным проектом телеканала ОНТ «Беларусь.Взросление» наблюдали и телезрители. Сегодня - заключительная серия о главных вехах в нашей биографии. Год 2016 – 2020.

Пятую, заключительную, серию документального цикла смотрите прямо сейчас на ONT.BY.

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