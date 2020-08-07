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«Беларусь. Взросление»: 2016–2020. Пятая серия

07.08.2020 22:24 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Какая она, Беларусь? За годы суверенитета наша страна сделала немало шагов вперед. И по сей день активно развивается. Успехи – в самых разных областях. Атомная энергетика – яркий тому пример.

О том, как это было – вместе с документальным проектом телеканала ОНТ «Беларусь.Взросление» наблюдали и телезрители. Сегодня - заключительная серия о главных вехах в нашей  биографии. Год 2016 – 2020. 

Пятую, заключительную, серию документального цикла смотрите прямо сейчас на ONT.BY.

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Какая она, Беларусь? За годы суверенитета наша страна сделала немало шагов вперед. И по сей день активно развивается. Успехи – в самых разных областях. Атомная...
 
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