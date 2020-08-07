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ЦИК сообщил процент явки за три дня досрочного голосования

08.08.2020 07:00 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

В Минске за три досрочного голосования явка избирателей составила 18,89%, самый низкий процент по стране. Правозащитники заявляют о превышенных цифрах и недопуске аккредитованных наблюдателей на участки.

По данным Центризбиркома, общее количество избирателей по Беларуси, пришедших на досрочное, составил 22,47%.

При этом в Брестской области явка составила 20,45%, в Витебской - 21,18%, Гомельской - 30,22%, Гродненской - 20,05%, Минской - 20,84%, Могилевской - 26,14%. В Минске досрочно проголосовали 18,89% избирателей.

В 2015 году на президентских выборах за три дня проголосовали 18,67% избирателей (от 17,03% в Минске до 19,95% в Витебской области). Всего на прошлых президентских выборах досрочно проголосовало 36,05% избирателей.

Представители кампании «Правозащитники за свободные выборы» отмечают, что введенные ЦИК квоты для наблюдателей на избирательных участках сделали избирательный процесс полностью недоступным для независимого наблюдения и нетранспарентным.

«Это является нарушением одного из основных принципов проведения демократических выборов - принципа гласности, - подчеркнули правозащитники. - Очевидно, решение, ограничивающее количество наблюдателей, не было направлено на профилактику пандемии, а имело целью прекратить независимое наблюдение: многие члены участковых избирательных комиссий и провластные наблюдатели не соблюдают рекомендации Минздрава».

Напомним, по данным ЦИК, за два дня явка составила 12,75%. По информации независимых наблюдателей, указанный процент намного выше реального. В кампании «Право выбора» за три дня досрочного голосования зафиксировали 828 нарушений. В их числе лидирует недопуск аккредитованного наблюдателя к наблюдению внутри помещения для голосования - 367 случаев (44,32%).

Выборы президента в Беларуси назначены на 9 августа.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минске за три досрочного голосования явка избирателей составила 18,89%, самый низкий процент по стране. Правозащитники заявляют о превышенных цифрах и недопуске...
 
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