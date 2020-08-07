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Новый разлив топлива произошел в Норильске

07.08.2020 21:32 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Новый разлив топлива произошел в Норильске

Разлив топливно-водяной смеси случился на реке Амбарная в Норильске в ходе проведения работ по ликвидации последствий ЧП, зафиксированного в конце мая на ТЭЦ-3. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росприроднадзора.

В результате нового разлива в реку попал 1 кубометр топлива. Вопреки распоряжению президента страны, компания не уведомила о проводимых работах, за которыми должен был наблюдать Росприроднадзор.

Сейчас перекачка топлива остановлена.

В конце мая на территории, принадлежащей «Норникелю» ТЭЦ-3, произошли пожар и разлив топлива. Тогда из-за просевшей бетонной площадки и резервуара разлилось свыше 21 тысячи кубометров нефтепродуктов.

 

Фото ТАСС


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Разлив топливно-водяной смеси случился на реке Амбарная в Норильске в ходе проведения работ по ликвидации последствий ЧП, зафиксированного в конце мая на ТЭЦ-3. Об...
 
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