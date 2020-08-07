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Досрочное голосование: белорусы продолжают приходить на избирательные участки. Каким был четвертый день в цифрах и лицах?
Источник материала: ОНТ
Итак, приближается основной день главной политической кампании года. Но не откладывая на воскресенье, белорусы продолжают голосовать досрочно. А зачем тянуть, если уже есть четкое видение, за что отдавать совой голос. Предпоследний день досрочного голосования, – каким он был в цифрах и лицах.
Любовь живет 63 года – по крайней мере, так сложилось у Марии Максимовны и Федора Никифоровича. Вместе за школьной партой, и теперь все также рука за руку и на избирательный участок. В свои «почти 90» - за активную общественную жизнь. Помогают посвящать гимназистов в октябрята и пионеры. Стараются подавать пример и с гражданской позиции: на участке для голосования – одни из первых.
И помощь в этой гимназии взаимная. 4 года назад здесь создали отряд милосердия. Практически каждый школьник – волонтёр. Особенно помогают пожилым и людям с ограниченными возможностями. Избирательная кампания – не исключение, да и каникулы доброму делу – не помеха.
Досрочно на избирательном участке в столичной 32-й школе проголосовал и глава Администрации Президента. Выборы и само по себе воскресенье – не значит выходной. На контроле немало вопросов. А в графике на сегодня – «пятиминутное дело». И от него зависит многое.
На выходные – за город. Только не отдыхать, а работать в регионах. Потому и досрочное – объясняет вице-спикер верхней палаты парламента Анатолий Исаченко. Он проголосовал сегодня на 4-м избирательном участке. В дверях разминулся разве что с министром образования. Игорь Карпенко пришел с семьей и с четким пониманием за кого (а значит, и за что) голосовать.
Кроме электоральной кампании в стране есть еще одна не менее значимая. Выборы пройдут, а хлеб нам будет нужен круглый год. Для министра сельского хозяйства – это без преувеличения жаркое время. Идет уборка зерна, надо посещать коллективы, поддерживать людей, решать их проблемы и, конечно, говорить «спасибо» за нелегкий труд. Найти время, чтобы отдать свой голос и тем самым внести свою лепту в строительство будущего страны, не просто. Потому между командировками в поля, голосовал досрочно.
Чтобы уж наверняка нигде не опоздать, по часам расписан график и семьи Александра Солодухи. Сегодня время побыть вместе разве что на избирательном участке. После - папа на работу. Остальная компания – дружно в хлопоты домашние. Одна общая миссия уже выполнена единогласно в пользу мирной и независимой Беларуси.
Всего же в этом году на выборах Президента Беларуси могут проголосовать больше 6 800 000 человек. Традиционно самое большое количество избирателей в Минске – свыше 1 200 000 человек. За пределами страны – повлиять на итог электоральной кампании в Беларуси могут больше 5000 наших соотечественников. Люди идут делать выбор – и это о многом говорит. По крайней мере – о том, что они не равнодушны к судьбе страны.
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Досрочное голосование: белорусы продолжают приходить на избирательные участки. Каким был четвертый день в цифрах и лицах?
Итак, приближается основной день главной политической кампании года. Но не откладывая на воскресенье, белорусы продолжают голосовать досрочно. А зачем тянуть,...
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