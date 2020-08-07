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Досрочное голосование: белорусы продолжают приходить на избирательные участки. Каким был четвертый день в цифрах и лицах?

07.08.2020 21:24 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Досрочное голосование: белорусы продолжают приходить на избирательные участки. Каким был четвертый день в цифрах и лицах?

Итак, приближается основной день главной политической кампании года. Но не откладывая на воскресенье, белорусы продолжают голосовать досрочно. А зачем тянуть, если уже есть четкое видение, за что отдавать совой голос. Предпоследний день досрочного голосования, – каким он был в цифрах и лицах.

Любовь живет 63 года – по крайней мере, так сложилось у Марии Максимовны и Федора Никифоровича. Вместе за школьной партой, и теперь все также рука за руку и на избирательный участок. В свои «почти 90» - за активную общественную жизнь. Помогают посвящать гимназистов в октябрята и пионеры. Стараются подавать пример и с гражданской позиции: на участке для голосования – одни из первых.

Мария Швец, избиратель: «Хочу побыстрее, чтобы не разобрали голоса за моего президента! Я голосую за того президента, кто нашу страну поведет вперед. Труд президента очень кропотливый: надо отвечать и за людей, и за страну и правильно вести международную политику».

Федор Швец, избиратель: «Чтобы государство крепло, молодежь росла, училась. Ну, а старики будут помогать им!»

И помощь в этой гимназии взаимная. 4 года назад здесь создали отряд милосердия. Практически каждый школьник – волонтёр. Особенно помогают пожилым и людям с ограниченными возможностями. Избирательная кампания – не исключение, да и каникулы доброму делу – не помеха.

Елизавета Авраменко, волонтер БРСМ: «Во Фрунзенском районе очень много пожилых людей, инвалидов. На данный момент мы координируем их по участкам. Помимо этого, мы всегда готовы помочь каждому».

Досрочно на избирательном участке в столичной 32-й школе проголосовал и глава Администрации Президента. Выборы и само по себе воскресенье – не значит выходной. На контроле немало вопросов. А в графике на сегодня – «пятиминутное дело». И от него зависит многое.

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси: «Зависит, как будут жить наши дети, как будут реализовываться те или иные социальные программы, здравоохранение, культура, наука, самое главное - экономика. Будет развиваться экономика - будут выделяться средства для развития всех возможностей человека. Поэтому голос каждого важен в любой избирательной кампании, и в этой кампании тем более».

На выходные – за город. Только не отдыхать, а работать в регионах. Потому и досрочное – объясняет вице-спикер верхней палаты парламента Анатолий Исаченко. Он проголосовал сегодня на 4-м избирательном участке. В дверях разминулся разве что с министром образования. Игорь Карпенко пришел с семьей и с четким пониманием за кого (а значит, и за что) голосовать.

Игорь Карпенко, министр образования Беларуси: «За политическую стабильность, за повышение благосостояния нашего народа, за развитие системы образования, повышение его качества. Нужно видеть предсказуемого политика. Я уже не в том возрасте, чтобы верить пустым обещаниям, скажем так, я бы хотел видеть перспективы».

Кроме электоральной кампании в стране есть еще одна не менее значимая. Выборы пройдут, а хлеб нам будет нужен круглый год. Для министра сельского хозяйства – это без преувеличения жаркое время. Идет уборка зерна, надо посещать коллективы, поддерживать людей, решать их проблемы и, конечно, говорить «спасибо» за нелегкий труд. Найти время, чтобы отдать свой голос и тем самым внести свою лепту в строительство будущего страны, не просто. Потому между командировками в поля, голосовал досрочно.     

Иван Крупко, министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси: «Каждый гражданин страны должен сделать свой выбор. Я сегодня свой выбор сделал. Голосую за социально-экономическое развитие страны, за сохранение истории и независимости нашей страны и за приумножение того достигнутого, что было сделано в предыдущие годы».

Чтобы уж наверняка нигде не опоздать, по часам расписан график и семьи Александра Солодухи. Сегодня время побыть вместе разве что на избирательном участке. После - папа на работу. Остальная компания – дружно в хлопоты домашние. Одна общая миссия уже выполнена единогласно в пользу мирной и независимой Беларуси.

Александр Солодуха, Заслуженный артист Беларуси: «Мы вместе с Наташей уже 4-й раз, с Варечкой третий, с Даником первый. Обязательно важно прийти каждому жителю нашей страны Республики Беларусь, сделать свой выбор».

Наталья Солодуха: «Страна белая, чистая, мирная. Для меня, как для мамы, для бабушки это очень-очень важно, что дети могут учиться, у нас самая красивая страна. Дай бог, чтобы у руля нашей красивой Белой Руси стоял умный, грамотный, профессиональный руководитель».

Всего же в этом году на выборах Президента Беларуси могут проголосовать больше 6 800 000 человек. Традиционно самое большое количество избирателей в Минске – свыше 1 200 000 человек. За пределами страны – повлиять на итог электоральной кампании в Беларуси могут больше 5000 наших соотечественников. Люди идут делать выбор – и это о многом говорит. По крайней мере – о том, что они не равнодушны к судьбе страны.    

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Теги: Минск
 
 
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Итак, приближается основной день главной политической кампании года. Но не откладывая на воскресенье, белорусы продолжают голосовать досрочно. А зачем тянуть,...
 
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