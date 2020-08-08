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Новые ясли-сад открылись в Центральном районе Минска

08.08.2020 06:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Новые ясли-сад открылись в Центральном районе МинскаМинска" class="one-news__figure-img">

Страна детских улыбок и смеха. В Центральном районе столицы сегодня состоялось открытие новых яслей-сада.


Событие для жителей – долгожданное. Уже с 10 августа здесь примут около 200 детей. Просторные классы, современное оборудование и собственный бассейн. К тому же всевозможные кружки – футбол, английский, хореография.

Инна Киринюк, заведующая яслями-садом №577 г. Минска: «Событие долгожданное. Очень ждали, что откроется детский сад, родители ждали, дети, педагоги. Вложили сюда душу и сердце. Мы будем развивать детей по разным направлениям. Нам очень хочется развивать гармоничную личность, чтобы дети могли получать в учреждении дошкольного образования все, что можно получить».

Теперь с вводом уже третьего детского сада в Центральном районе столицы снизится нагрузка на другие учреждения дошкольного образования. В ближайшие годы в Лебяжем появится и новая школа. 

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Теги: Минск
 
 
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Страна детских улыбок и смеха. В Центральном районе столицы сегодня состоялось открытие новых яслей-сада. Событие для жителей – долгожданное. Уже с 10 августа...
 
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