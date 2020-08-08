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Новые ясли-сад открылись в Центральном районе Минска
Источник материала: ОНТМинска" class="one-news__figure-img">
Страна детских улыбок и смеха. В Центральном районе столицы сегодня состоялось открытие новых яслей-сада.
Событие для жителей – долгожданное. Уже с 10 августа здесь примут около 200 детей. Просторные классы, современное оборудование и собственный бассейн. К тому же всевозможные кружки – футбол, английский, хореография.
Теперь с вводом уже третьего детского сада в Центральном районе столицы снизится нагрузка на другие учреждения дошкольного образования. В ближайшие годы в Лебяжем появится и новая школа.
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Страна детских улыбок и смеха. В Центральном районе столицы сегодня состоялось открытие новых яслей-сада. Событие для жителей – долгожданное. Уже с 10 августа...
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