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Использовали даже газовые баллоны. 15 арт-скамеек украсили аллею в Минске

08.08.2020 06:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Предприятия Первомайского района представили необычные скамейки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Использовали даже газовые баллоны. 15 арт-скамеек украсили аллею в Минске

Арт-шедевры украсили аллею на Калиновского между 121-й и 137-й школами. Всего таких оригинальных скамеек 15.

Использовали даже газовые баллоны. 15 арт-скамеек украсили аллею в Минске

Трудовые коллективы 13 предприятий воплотили свои лучшие идеи в рамках смотра-конкурса. Например, команда районного ЖКХ придумала скамейку со стеллажом для буккроссинга, а сотрудники «Мингаза» в своем творении использовали настоящие газовые баллоны.

Использовали даже газовые баллоны. 15 арт-скамеек украсили аллею в Минске

Самых креативных выберут на следующей неделе. Минчане успели оценить оригинальный подарок.

Использовали даже газовые баллоны. 15 арт-скамеек украсили аллею в Минске

Скамейки необычные, каждая индивидуальна. Возле каждой хочется посидеть, сфотографироваться.

Использовали даже газовые баллоны. 15 арт-скамеек украсили аллею в Минске

Татьяна Гордюк, заместитель начальника отдела городского хозяйства администрации Первомайского района:
Наша задача стояла в том, чтобы данные скамейки долго радовали глаз и добавляли комфорта Первомайскому району. Работа в данном направлении будет продолжаться.

Люди в материале: Татьяна Гордюк

 
 
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Новости Беларуси. Предприятия Первомайского района представили необычные скамейки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Арт-шедевры украсили...
 
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