Доллар вырос до 2,52 рубля, а евро превысил 2,96 рубля. Банки заметно подняли курсы валют

Источник материала: Виртуальный Брест

В обменниках выросли курсы валют. Самый высокий курс продажи банками доллара достиг 2,52 рубля, а евро превысил отметку в 2,96 рубля. 7 августа в течение дня наблюдался повышенный спрос на наличные, в некоторых банкоматах, отделениях банков и обменниках не хватало как валюты, так и белорусских рублей. В одном из системообразующих банков связали ажиотаж с наличными с досрочной выплатой пенсий. FINANCE.TUT.BY посмотрел, какие курсы валют сейчас в обменниках.





Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

Выше всего курс продажи банком доллара — 2,52 рубля (Технобанк), а ниже всего — 2,49 рубля (Белагропромбанк).

Выгоднее всего сдавать американскую валюту сейчас в Технобанке — 2,47 рубля.

Выше всего курс продажи банком евро — 2,965 рубля (Технобанк и Альфа-Банк), а ниже всего — 2,93 рубля (Беларусбанк, Белагропромбанк и Статусбанк).

Курс покупки банком евро выгоднее всего сейчас в Технобанке — 2,9 рубля.