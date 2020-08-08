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МАРТ установил 19 случаев завышения цен на социально значимые товары

08.08.2020 06:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

МАРТ провел в июне-июле контрольно-аналитические мероприятия и установил 19 случаев завышения цен на социально значимые продовольственные товары, сообщили БЕЛТА в министерстве.

МАРТ установил 19 случаев завышения цен на социально значимые товары

Так, в Толочинском районе некоторые субъекты торговли превысили предельные максимальные торговые надбавки на гречневую крупу, овсяные хлопья, мясо цыплят в виде полуфабрикатов на кости, в Оршанском районе - на поваренную соль, мясо цыплят бройлеров, в Круглянском районе - на манную и пшенную крупы, макаронные изделия, рис, подсолнечное масло, овсяные хлопья, в Могилеве - на свежие огурцы, рис, тушку цыпленка-бройлера, гречку и другие товары.

"В основе нарушений лежат как несоблюдение порядка округления розничных цен при их формировании, так и злоупотребления со стороны субъектов торговли. В отдельных случаях предельные максимальные торговые надбавки превышались в 2-3 раза", - отметили в МАРТ.

По установленным фактам в адрес 19 субъектов торговли направлены предписания об устранении выявленных нарушений. Рассматривается вопрос о назначении внеплановых проверок (уже приняты такие решения по трем субъектам), а также начале административного процесса в отношении лиц, допустивших нарушения.

За нарушения законодательства о ценах и ценообразовании предусмотрена административная ответственность.

 
Теги: Могилев
 
 
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  МАРТ провел в июне-июле контрольно-аналитические мероприятия и установил 19 случаев завышения цен на социально значимые продовольственные товары, сообщили...
 
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