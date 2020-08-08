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Ярмарки, дегустации и концертные программы. Что будет на избирательных участках 9 августа в Минске

08.08.2020 06:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В день выборов в Минске на всех избирательных участках создадут праздничную атмосферу, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Стационарные буфеты, дегустации и ярмарки, концертные программы.

Ярмарки, дегустации и концертные программы. Что будет на избирательных участках 9 августа в Минске

Выездные фудкорты так же, как и участки, откроются ровно в 8:00. Их организацией уже занимаются. Выбрать можно будет не только продукцию общепита, но и продовольственные и непродовольственные товары. Предусмотрены локации для отдыха и развлечений.

Ярмарки, дегустации и концертные программы. Что будет на избирательных участках 9 августа в Минске

Юрий Цаба, начальник управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи администрации Центрального района:
Мы постарались создать все необходимые условия, чтобы избиратели, придя на избирательные участки, почувствовали атмосферу праздника, почувствовали дух единения, ну и, конечно же, чтобы им было комфортно, приятно и радостно.

Ярмарки, дегустации и концертные программы. Что будет на избирательных участках 9 августа в Минске

На участках также организуют дегустации, мастер-классы, ярмарки ремесленников.

Люди в материале: Юрий Цаба

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В день выборов в Минске на всех избирательных участках создадут праздничную атмосферу, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ....
 
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