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Ярмарки, дегустации и концертные программы. Что будет на избирательных участках 9 августа в Минске
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В день выборов в Минске на всех избирательных участках создадут праздничную атмосферу, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Стационарные буфеты, дегустации и ярмарки, концертные программы.
Выездные фудкорты так же, как и участки, откроются ровно в 8:00. Их организацией уже занимаются. Выбрать можно будет не только продукцию общепита, но и продовольственные и непродовольственные товары. Предусмотрены локации для отдыха и развлечений.
Юрий Цаба, начальник управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи администрации Центрального района:
На участках также организуют дегустации, мастер-классы, ярмарки ремесленников.
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Новости Беларуси. В день выборов в Минске на всех избирательных участках создадут праздничную атмосферу, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ....
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