Источник материала: Новости Волковыска

Европейский союз обновил список третьих стран, резиденты которых могут посещать страны – члены ЕС. Беларуси в новом списке нет.

Как говорится в решении Совета ЕС, для граждан данных государств сняты ограничения на поездки.

С 8 августа свободно в страны ЕС могут граждане таких государств:

Австралия;

Канада;

Грузия;

Япония;

Новая Зеландия;

Руанда;

Южная Корея;

Таиланд;

Тунис;

Уругвай;

Китай при условии подтверждения взаимности.

Из списка ЕС убрал Марокко – резидентам этого государства въезд в страны Евросоюза запрещен.

Жители Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана считаются гражданами ЕС, поэтому их не вносили в данную рекомендацию.

В Совете Европы отметили, что документ не имеет юридической силы и не является обязательным к исполнению.

Каждая страна, которая является членом Евросоюза, сама отвечает за выполнение рекомендаций и может их изменять.