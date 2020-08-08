Европейский союз обновил список третьих стран, резиденты которых могут посещать страны – члены ЕС. Беларуси в новом списке нет.
Как говорится в решении Совета ЕС, для граждан данных государств сняты ограничения на поездки.
С 8 августа свободно в страны ЕС могут граждане таких государств:
- Австралия;
- Канада;
- Грузия;
- Япония;
- Новая Зеландия;
- Руанда;
- Южная Корея;
- Таиланд;
- Тунис;
- Уругвай;
- Китай при условии подтверждения взаимности.
Из списка ЕС убрал Марокко – резидентам этого государства въезд в страны Евросоюза запрещен.
Жители Андорры, Монако, Сан-Марино и Ватикана считаются гражданами ЕС, поэтому их не вносили в данную рекомендацию.
В Совете Европы отметили, что документ не имеет юридической силы и не является обязательным к исполнению.
Каждая страна, которая является членом Евросоюза, сама отвечает за выполнение рекомендаций и может их изменять.