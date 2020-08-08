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Дубровенские студотрядовцы не только работают, но и активно отдыхают

08.08.2020 — Разное | Днепровская правда (Дуюровно)  
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Источник материала: Днепровская правда (Дуюровно)

Дубровенские студотрядовцы не только работают, но и активно отдыхают

На днях студотрядовцы отметили свой профессиональный праздник. Как заметила командир Республиканского штаба студенческих отрядов БРСМ Надежда Шаховская, День белорусских студенче­ских отрядов — праздник неофициальный. Скорее, это традиция, которая была заложена людьми, стоявшими у истоков студотрядовского движения, и которую удалось сохранить.

Так, 1 августа по всей стране прошли праздничные отрядные линейки и посвящения в бойцы студотрядов, а также добровольческие трудовые акции, открытые диалоги с ветеранами движения, спортивные соревнования и творческие конкурсы. Бойцы дубровенских студенческих отрядов традиционно работают в оздоровительном лагере «Луговцы».


Дубровенские студотрядовцы не только работают, но и активно отдыхают

1 августа Дубровенский райком ОО «БРСМ» чествовал студотрядовцев, работающих третью смену подряд. Ксении Васковской, Владимиру Козлову и Ксении Кравцовой вручили фирменные кружки с логотипом проекта. Но главным событием этого дня стал товарищеский турнир по волейболу среди участников отряда «Патриоты» им.Героя Советского Союза А.А.Никандровой. Несмотря на непогоду, студотрядовцы получили заряд хорошего настроения и яркие впечатления о трудовом лете. Победителем в турнире стала команда Антона Кравцова.

Так что помимо выполнения непосред­ственных обязанностей участники сервисных и педагогических отрядов успевали активно отдыхать. Соревнования по настольному теннису, спортландия «Шутки в сторону», полоса препятствий веревочного городка — вот лишь часть мероприя­тий, прошедших в рамках проекта «Труд — крут!». Сами участники студенческих отрядов не раз отмечали, что временное трудоустройство помогает не только решить материальные вопросы, но и реализоваться в социальной сфере, найти новых друзей и активно участвовать в жизни страны

 
 
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На днях студотрядовцы отметили свой профессиональный праздник. Как заметила командир Республиканского штаба студенческих отрядов БРСМ Надежда Шаховская, День...
 
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