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Вести Вороновщины

08.08.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

ПАТРУЛИруют  вдоль берегов

На снижение количества ЧП у водных объектов направлена традиционная профилактическая акция МЧС «Летний патруль», стартовавшая в июне. Активисты БРСМ и отрядов БМООСП помогают спасателям убеждать жителей Вороновщины в том, что отдых у воды должен быть приятным и безопасным. На берегах водоемов в эти жаркие дни многолюдно, темой для бесед с юными купальщиками и рыбаками, их родителями становится соблюдение правил поведения у воды. Им напоминают о необходимости сообщать о своем местонахождении родным, не нырять в незнакомых местах, не заплывать за буйки, не оставлять купающихся детей без присмотра. Сотрудники РОЧС оставляют собеседникам памятки о безопасности в быту.

Вести Вороновщины

Активные и заботливые

31 июля в Гродно проходила встреча актива Белорусского союза женщин. В числе почетных гостей торжества были председатель Гродненского областного Совета депутатов Игорь Жук, председатель ОО «Белорусский союз женщин» Марианна Щеткина. Во время встречи был затронут ряд актуальных тем. Обсуждались предстоящие выборы Президента Республики Беларусь, важные социальные вопросы, в том числе семейной политики.

За активную гражданскую позицию и продвижение идей женской организации на мероприятии чествовали порядка 70 представительниц ОО «БСЖ» Гродненской области. Среди награжденных Почетной грамотой общественного объединения — Ирина Щеглик, член правления Вороновской районной организации БСЖ, начальник отдела ЗАГС Вороновского райисполкома.

Профсоюзы — организациям 

В качестве дополнительной меры поддержки работников в период пандемии COVID-19 в профсоюзных организациях района созданы «кассы взаимопомощи». Перечисленные в них средства ранее были направлены на приобретение средств дезинфекции и индивидуальной защиты для работников КСУП э/б «Погородно» и «Октябрь», ДОЛ «Ромашка». На днях для этих же целей из «кассы взаимопомощи» районного объединения профсоюзов выделено 200 рублей коллективу филиала «АтП №14 г.п. Вороново».

 «Музыкальные искорки» зажигают таланты

В г. Клецк прошли прослушивания IV республиканского фестиваля-конкурса фортепианной музыки «Музыкальные искорки». Для многих юных дарований он стал стартовой площадкой на творческом пути. Воспитанники  Вороновской ДШИ в очередной раз продемонстрировали высокий уровень исполнительского мастерства и в условиях сильной конкуренции удостоились наград. Жюри отметило выступления учеников-пианистов Н.Ю. Сухоцкой: Дарья Ваганова награждена дипломом лауреата II степени, Екатерина Кушелевич стала дипломантом конкурса.

Слетели в кювет

4 августа в 19.30 на автодороге Ивье — Липнишки — Бастуны — Радунь произошла авария. Предварительно установлено, что водитель автомобиля «Шкода» выбрал небезопасную скорость движения и в результате слетел в кювет. В больницу после ДТП доставили пассажирку автомобиля. 42-летняя женщина получила перелом предплечья.

Новости собрала Ольга ВОРОБЬЕВА.

 
Теги: Гродно
 
 
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ПАТРУЛИруют  вдоль берегов На снижение количества ЧП у водных объектов направлена традиционная профилактическая акция МЧС «Летний патруль», стартовавшая в июне....
 
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