Что будет, если на сайте знакомств с мужчинами будет общаться искусственный интеллект, а не женщина? Они не заметят подмены

Источник материала: Tut.by

Пользовательница твиттера под ником Наташа Переводчица провела любопытный эксперимент . В приложении для знакомств Tinder она лайкала пользователей-мужчин, а как только они ей писали — отправляла их реплки голосовому помощнику Яндекс.Алиса. Кстати, свой профиль она тоже назвала Алисой. А свой эксперимент — тестом тиндер-тьюринга.

Девушка начала размещать скриншоты переписок голосового помощника Алисы с мужчинами, результаты эксперимента удивили даже ее саму. Никто из мужчин не понял, что общается с ненастоящей девушкой, более того — абсолютное большинство мужчин сочли «Алису» интересной, и половина из них пригласили ее на свидание.

Для любви нет преград, даже языковых

Только один пользователь понял, что общается с искусственным интеллектом, и то потому, что уже видел этот тред раньше.





Читатели этого треда считают эксперимент очень интересным, ждут продолжения и даже предполагают, что это может стать основой нового романа Пелевина.