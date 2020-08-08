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Что будет, если на сайте знакомств с мужчинами будет общаться искусственный интеллект, а не женщина? Они не заметят подмены
Источник материала: Tut.by
Пользовательница твиттера под ником Наташа Переводчица провела
Девушка начала размещать скриншоты переписок голосового помощника Алисы с мужчинами, результаты эксперимента удивили даже ее саму. Никто из мужчин не понял, что общается с ненастоящей девушкой, более того — абсолютное большинство мужчин сочли «Алису» интересной, и половина из них пригласили ее на свидание.
Для любви нет преград, даже языковых
Только один пользователь понял, что общается с искусственным интеллектом, и то потому, что уже видел этот тред раньше.
Читатели этого треда считают эксперимент очень интересным, ждут продолжения и даже предполагают, что это может стать основой нового романа Пелевина.
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Что будет, если на сайте знакомств с мужчинами будет общаться искусственный интеллект, а не женщина? Они не заметят подмены
Пользовательница твиттера провела любопытный эксперимент.
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