ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Абсурд, обожаю: судья увидела, что Василевич не был ни на каком митинге, но его оставили под арестом

08.08.2020 09:56 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

Новый поворот в деле нашего учредителя, владельца Vondel/Hepta и галереи «Ў» Саши Василевича. Осторожно: может показаться, что его историю написал Оруэлл, но все события реальны. 

Напомним, Сашу задержали 28 июля около здания КГБ, когда он хотел подать ходатайство об изменении меры пресечения экс-кандидату в президенты Виктору Бабарико. 30 июля по решению суда Сашу отправили на 14 суток в ЦИП на Окрестина – за то, что он якобы участвовал в незаконном массовом мероприятии и выкрикивал лозунги про свободу экс-банкирам (4 августа Сашу перевели в ИВС СИЗО Жодино). 

3 августа Надя Зеленкова, жена Саши, опубликовала в Facebook фото, на котором видно, что Василевич не мог нигде участвовать и ничего выкрикивать в указанное в его протоколе время, просто потому, что находился в офисе. Это зафиксировали камеры наблюдения. Тогда Надя написала: «Сегодня подали жалобу на постановление суда. Детали по времени такие: по протоколам Саша участвовал 28 июля в «митинге» с 17:10 до 17:30. <...>  Саша был задержан во время, когда его не было возле КГБ. К жалобе приложена фотография с камеры безопасности в Сашином офисе, где видно, что в 17:29 он еще находился в офисе на Хоружей». 

Что было дальше? 

7 августа Надя опубликовала очередной пост. Начинается он позитивно: «Минский городской суд приобщил к делу фото и видеозапись, подтверждающую, что Саша был в офисе во время, указанное в протоколе как время участие его в несанкционированном митинге. Судья просмотрел пять минут записи, где Саша открывает на компьютере документ (ходатайство об изменении меры пресечения Виктора Бабарико) распечатывает, заполняет, берет паспорт и выходит из офиса в 17 часов 29 минут. Напомню, что в это время Саша по протоколам кричал «Свободу Бабарико!» с 17.10 до 17.30 под зданием КГБ. Довод, что в протоколе милиционера Саша нарушал порядок 14 июля с 20.30 до 24.00 и был задержан, а не 28 июля, – судья в сути жалобы пропустил, но адвокат напомнил». 

Вы наверное уже было подумали, что, раз видео с камер посмотрели, то Саша к нам сегодня-завтра вернется. Не-а, очередная вишенка на торте: «В жалобе отказано, решение Фрунзенского суда оставлено в силе. Мотивировочную часть, где описано, на основании чего судья принимает решения, ждем, ее нет еще и по первому суду. Следующая жалоба идет председателю городского суда. Круто, что у Саши есть не просто какая-нибудь суперспособность из комиксов, а прямо два решения суда, подтверждающих его умение телепортироваться», – заключила Надя. 

Комментировать очевидный абсурд происходящего не имеет смысла. Поэтому мы лишь напомним, что в редакционном Instagram ведем рубрику «Один рандомный факт про Василевича» – делаем это со дня ареста Саши и будем делать, пока его не выпустят. 

Фото обложки: Глеб Канаш для bel.biz

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новый поворот в деле нашего учредителя, владельца Vondel/Hepta и галереи «Ў» Саши Василевича. Осторожно: может показаться, что его историю написал Оруэлл, но все события...
 
Новости дня
Новости разные
 
Досрочное голосование: 8 августа – последний день
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Міёрскія навіны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
08.08.2020
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Новости Волковыска
Нясвижскiя навiны

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика