Абсурд, обожаю: судья увидела, что Василевич не был ни на каком митинге, но его оставили под арестом

Источник материала: KYKY

Новый поворот в деле нашего учредителя, владельца Vondel/Hepta и галереи «Ў» Саши Василевича. Осторожно: может показаться, что его историю написал Оруэлл, но все события реальны.

Напомним, Сашу задержали 28 июля около здания КГБ, когда он хотел подать ходатайство об изменении меры пресечения экс-кандидату в президенты Виктору Бабарико. 30 июля по решению суда Сашу отправили на 14 суток в ЦИП на Окрестина – за то, что он якобы участвовал в незаконном массовом мероприятии и выкрикивал лозунги про свободу экс-банкирам (4 августа Сашу перевели в ИВС СИЗО Жодино).

3 августа Надя Зеленкова, жена Саши, опубликовала в Facebook фото, на котором видно, что Василевич не мог нигде участвовать и ничего выкрикивать в указанное в его протоколе время, просто потому, что находился в офисе. Это зафиксировали камеры наблюдения. Тогда Надя написала: «Сегодня подали жалобу на постановление суда. Детали по времени такие: по протоколам Саша участвовал 28 июля в «митинге» с 17:10 до 17:30. <...> Саша был задержан во время, когда его не было возле КГБ. К жалобе приложена фотография с камеры безопасности в Сашином офисе, где видно, что в 17:29 он еще находился в офисе на Хоружей».

Что было дальше?

7 августа Надя опубликовала очередной пост. Начинается он позитивно: «Минский городской суд приобщил к делу фото и видеозапись, подтверждающую, что Саша был в офисе во время, указанное в протоколе как время участие его в несанкционированном митинге. Судья просмотрел пять минут записи, где Саша открывает на компьютере документ (ходатайство об изменении меры пресечения Виктора Бабарико) распечатывает, заполняет, берет паспорт и выходит из офиса в 17 часов 29 минут. Напомню, что в это время Саша по протоколам кричал «Свободу Бабарико!» с 17.10 до 17.30 под зданием КГБ. Довод, что в протоколе милиционера Саша нарушал порядок 14 июля с 20.30 до 24.00 и был задержан, а не 28 июля, – судья в сути жалобы пропустил, но адвокат напомнил».

Вы наверное уже было подумали, что, раз видео с камер посмотрели, то Саша к нам сегодня-завтра вернется. Не-а, очередная вишенка на торте: «В жалобе отказано, решение Фрунзенского суда оставлено в силе. Мотивировочную часть, где описано, на основании чего судья принимает решения, ждем, ее нет еще и по первому суду. Следующая жалоба идет председателю городского суда. Круто, что у Саши есть не просто какая-нибудь суперспособность из комиксов, а прямо два решения суда, подтверждающих его умение телепортироваться», – заключила Надя.

Комментировать очевидный абсурд происходящего не имеет смысла. Поэтому мы лишь напомним, что в редакционном Instagram ведем рубрику «Один рандомный факт про Василевича» – делаем это со дня ареста Саши и будем делать, пока его не выпустят.

Фото обложки: Глеб Канаш для bel.biz