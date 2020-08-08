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Депутат ведет прием

08.08.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

11 августа прием граждан проведет председатель Вороновского районного Совета депутатов, депутат Гродненского областного Совета депутатов по Радунскому избирательному округу №24 Елена Яновна Ганевич:

— с 10.00 до 11.00 в Заболотском сельском Совете депутатов (кабинет председателя);

— с 11.00 до 12.00 в КСУП «Гирки» (кабинет директора).

 
 
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11 августа прием граждан проведет председатель Вороновского районного Совета депутатов, депутат Гродненского областного Совета депутатов по Радунскому...
 
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