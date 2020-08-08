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Досрочное голосование: 8 августа – последний день

08.08.2020 09:09 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Досрочное голосование: 8 августа – последний день

Избирательная кампания практически на финише: уже завтра состоится основной день голосования. А сегодня свой голос можно отдать досрочно. Только за первые три дня по данным Центризбиркома этим правом воспользовались почти 23% белорусов.

Досрочное голосование – для кого-то возможность провести выходные вдали от города. А для других – производственная необходимость. К примеру, депутат Палаты представителей Ольга Петрашова 9 августа будет на работе - следить за ходом голосования в качестве наблюдателя. Поэтому свой голос решила отдать досрочно – благо, с выбором не было сомнений.

Ольга Петрашова, заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси: «Это будущее нашей страны, событие очень важно и ответственное. И каждый должен сегодня выразить свою позицию, свою гражданскую позицию ради будущего нашей страны. Мой выбор - это сохранение и дальнейшее развитие этого маленького, но такого мирного и прекрасного кусочка земли, название которому Беларусь».

Напомним, сегодня поддержать своего кандидата досрочно можно с 10:00 до 14:00 и с 16:00 до 19:00 вечера. А главный день избирательной кампании завтра – двери участков откроются в 8:00. 

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Избирательная кампания практически на финише: уже завтра состоится основной день голосования. А сегодня свой голос можно отдать досрочно. Только за первые три дня...
 
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