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Досрочное голосование: 8 августа – последний день
Источник материала: ОНТ
Избирательная кампания практически на финише: уже завтра состоится основной день голосования. А сегодня свой голос можно отдать досрочно. Только за первые три дня по данным Центризбиркома этим правом воспользовались почти 23% белорусов.
Досрочное голосование – для кого-то возможность провести выходные вдали от города. А для других – производственная необходимость. К примеру, депутат Палаты представителей Ольга Петрашова 9 августа будет на работе - следить за ходом голосования в качестве наблюдателя. Поэтому свой голос решила отдать досрочно – благо, с выбором не было сомнений.
Напомним, сегодня поддержать своего кандидата досрочно можно с 10:00 до 14:00 и с 16:00 до 19:00 вечера. А главный день избирательной кампании завтра – двери участков откроются в 8:00.
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Избирательная кампания практически на финише: уже завтра состоится основной день голосования. А сегодня свой голос можно отдать досрочно. Только за первые три дня...
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